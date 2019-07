El tuitero Alvise Pérez ha generado una fuerte polémica en redes tras un tuit en el que asegura que las reducciones de estómago, la píldora, el aborto y las inyecciones de hormonas para el cambio de sexo sí están financiadas por la seguridad social frente a las ortodoncias infantiles, los empastes, las dentaduras de ancianos, los “retrovirales” de la Hepatitis C y los sensores para diabéticos que no lo están.

Financiado por Seguridad Social: -Reducción de estómago

-Píldora del día después

-Aborto

-Inyección de hormonas para cambio de sexo NO financiado por Seguridad Social: -Ortodoncia para niños

-Empastes

-Dentaduras de ancianos

-Retroviral Hepatitis C

-Sensor para diabéticos ????. — Alvise Pérez (@Alvisepf) 13 de julio de 2019

Ante estas afirmaciones, el enfermero Marcos Galán ha decidido responder al tuit desmontando cada afirmación de Alvise.

Cómo mentir en un Twit para ganar adeptos a tu cuenta. Abro hilo pic.twitter.com/SXw36Ibc41 — ɱąཞƈơʂ (@M_PastorGalan) 16 de julio de 2019

En primer lugar, le ha recordado que no es lo mismo la Seguridad Social que la sanidad pública. Ha explicado que la reducción de estómago no está financiada si es por estética, nada que ver si el motivo es la salud del paciente. También ha añadido que la píldora se vende sin receta y que “estaría bueno que no se pudiera abortar por salud”.

1-No es lo mismo SS que sanidad pública.

2-No está financiada una reducción de estómago por estética sino por salud. Conceptos diferentes.

3-La píldora del día después se compra sin receta.

4-Estaría bueno que no se pudiera abortar por salud — ɱąཞƈơʂ (@M_PastorGalan) 16 de julio de 2019

Al centrarse en los tratamientos hormonales para el cambio de sexo Galán ha sido contundente: “La hormonación para cambio de sexo no se prescribe como el Paracetamol 500mg, pero cuando no tienes ni idea tratas de dar esa sensación”.

5-la hormonación para cambio de sexo no se prescribe como el Paracetamol 500mg, pero cuando no tienes ni idea tratas de dar esa sensación.

6-hay servicios odontológicos incluidos en las carteras de servicios pero depende de la CCAA, revisa el partido político y surprise — ɱąཞƈơʂ (@M_PastorGalan) 16 de julio de 2019

Con respecto a lo que Alvise comenta que no está financiado por la Seguridad Social, el enfermero también tiene palabras: “Hay servicios odontológicos incluidos en las carteras de servicios, pero depende de la CCAA”.

Al referirse a los tratamientos de la Hepatitis C le ha recordado que se escribe “antirretrovirales, no retrovirales”.

7-Dentaduras de ancianos, cierto, deberían llevar subvención pero eso implica controlar el precio, algo que los liberalistos no queréis.

8-Antirretrovirales, no retrovirales. Infórmate bien sobre la enfermedad y tto. También sobre el politiqueo al respecto ya que estamos — ɱąཞƈơʂ (@M_PastorGalan) 16 de julio de 2019

Y para finalizar ha explicado que los glucómetros “los regalaban las marcas comerciales”. “Ahora se intenta acceder a uno que no requiere pincharse, pero se aporta a pediátricos ya que es más útil para ellos. Aun así, el precio del convencional es menor que la factura de la luz de una semana.”