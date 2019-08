El PSOE ofreció como órdago final para la investidura una vicepresidencia y tres ministerios, que Unidas Podemos decidió rechazar. Este es el titular que en muchos medios trascendió tras la investidura fallida de Pedro Sánchez. Sin embargo, un simple hilo de Twitter del usuario Álvaro en Diferido ha bastado para desmontar esta “razonable” oferta, según la vicepresidenta Calvo. La actualidad política avanza a ritmo de crucero y ya nos encontramos hablando de las negociaciones actuales, o su ausencia, sin haber tenido tiempo para analizar la última propuesta que desencadenó la España todavía huérfana de Gobierno en la que nos encontramos a día de hoy.

Hemos estado repartiendo culpas y lamentándonos por el fracaso de la investidura que ni siquiera hemos analizado la última oferta que el PSOE lanzó a Unidas Podemos. Creo que es interesante para encarar lo que viene y evitar nuevos errores. ¿Abrimos hilo? ABRIMOS HILO ???????? pic.twitter.com/hGEhGZLpJu — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) 30 de julio de 2019

Con Pablo Iglesias fuera de juego tras aceptar el veto socialista, el PSOE aceptó la entrada de Irene Montero en los escalafones más altos del Gobierno. Sin embargo, la Vicepresidencia de Asuntos Sociales que finalmente llegó en la oferta resultó ser, según aclara el hilo, un puesto falto de relevancia y casi simbólico. Al no ser la única vicepresidenta y no tener responsabilidades en el Ministerio de la Presidencia, área que habitualmente se otorga a los vicepresidentes y de la cual surge su relevancia. Además, los cargos como vicepresidenta iban a ser designados directamente por Sánchez, ya que no existe una asignación constitucional. Así, Montero quedaba al frente en las instantáneas de las escalerillas de Moncloa, pero relegada a un segundo plano de puertas adentro.

Sin embargo, la vicepresidencia de UP no sería la única ni asumiría ninguna competencia del Ministerio de la Presidencia. Tan sólo la presidencia de una Comisión Delegada (algo que puede asumir cualquier ministro). Es, de facto, una vicepresidencia simbólica sin atribuciones. — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) July 30, 2019

En cuanto a los Ministerios de Vivienda, Igualdad y Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, el hilo aclara que, aunque se hayan vendido como tal, en realidad son “dos Secretarías de Estado y dos de Gobierno”. El único Ministerio ‘puro’ es el de Sanidad, puesto que Igualdad y Vivienda solo fueron entidades ministeriales independientes durante breves periodos de tiempo con Zapatero y normalmente son áreas ligadas a Sanidad y Fomento, respectivamente.

Además, todos los campos que abarcan dichos ministerios apenas aúnan el 5% del total de gasto en 2018, muchas de sus competencias están delegadas a las autonomías y quedan fuera otras áreas clave como Trabajo o Economía. Una vez desgranada la propuesta, la falta de entidad de lo ofertado parece clara, aunque el hilo aclara que no llegan a ser áreas simplemente “decorativas” como argumenta Podemos.

La propuesta del PSOE era, básicamente, que Unidas Podemos asumiera un solo ministerio (dividido en dos) más una Secretaría General de Estado (convertida en ministerio). Simplificando y gráficamente, el PSOE mantendría la Presidencia y 16 de los 17 ministros actuales. pic.twitter.com/trStpRcRTt — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) July 30, 2019

Aún con todo, hay quienes, como Íñigo Errejón, cuestionan el rechazo de Podemos y aseguran que, de haber sido ellos, la respuesta hubiera sido un 'sí'. Quizás esto se deba, como se apuntaba antes, a que ya estamos con la vista puesta en las ofertas del futuro, sin prestar atención a las que nos trajeron donde ahora estamos. Sin embargo, Sánchez ha decidido darnos un pequeño respiro veraniego, aplazando ofertas y negociaciones con Podemos hasta mediados de agosto. Parece un buen impás para que paremos a analizar y preguntarnos si las ofertas pasadas eran realmente "razonables".

Por tanto, “la vicepresidencia y los tres ministerios” que el PSOE dice ofrecer a UP a cambio del 25% de los diputados son, en base a un análisis retrospectivo de los últimos gobiernos, un solo ministerio y una secretaría general. Y ambos con muchas competencias transferidas. — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) July 30, 2019

#Ejemplo En las elecciones alemanas del 98 el SPD obtuvo el 40’9% y Los Verdes el 6’7%. Formaron gobierno de coalición y Los Verdes asumieron tres carteras: Exteriores, Medio Ambiente y Sanidad. PSOE (28’6%) ha vetado a UP (14’3%) 2 de esos 3 ministerios ¿La “excepción española”? pic.twitter.com/T1qrghb6or — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) July 30, 2019

Durante dos meses se estuvo debatiendo algo que es un presupuesto básico en cualquier sistema parlamentario multipartidista: coalición ¿sí o no? Un tiempo precioso debatiendo sobre algo que se debería dar por hecho. Un tiempo precioso que no se empleó en negociar la coalición. — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) July 30, 2019