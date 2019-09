Ninguna novedad en las supuestas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para lograr un pacto de investidura. Mientras tanto, este lunes, Albert Rivera ha ofrecido a Sánchez su abstención de la mano del PP con tres condiciones. Lejos parece estar ya un posible gobierno de coalición con Pablo Iglesias que los socialistas, escollo tras escollo, parece quisieron nunca.

El pasado sábado, el tuitero Vidushi (@vidushi_i) se marcó un hilo kilométrico (pero que merece mucho la pena) explicando los pasos que ha dado el PSOE desde la moción de censura a Rajoy hasta hoy. Un hilo con el que puedes estar de acuerdo en todo o sólo en una parte, pero que arroja luz en muchos aspectos de cómo hemos llegado a la situación política en la que nos encontramos.

Quién tumba esos presupuestos? Los nacionalistas catalanes,ya que según nuestro querido Rufián "No se podía votar a favor de los presupuestos de un gobierno de carceleros" En aquellos tiempos a Gabriel la llegada de VOX no le preocupaba mucho. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/DsgdE4hJjQ

Pero sigamos,a que se refiere Rufián con lo de VOX y el #Trifachito ?? Desde el verano de 2018 surgen unas nuevas estrellas mediáticas,no hay día que no salgan en La Sexta y Antena 3 VOX,la Falange,la Fundación Franco,el abogado de 'La Manada'...etc. pic.twitter.com/g5invfz30w

A finales de año el ascenso mediático y en las encuestas de VOX,es imparable. De ello intenta aprovecharse Susana Díaz y pensando en hacer uso del voto del miedo,adelanta elecciones. No cuenta con el hartazgo de 40 años de gobierno,los ERES y su golpe en Ferraz. Pierde La Junta. pic.twitter.com/SanOtO4Pdc

Ahora entendéis la sospechosa "EQUIVOCACIÓN" de 2 diputados,en una votación secreta,para la renovación del Consejo de RTVE,que habían pactado PSOE y UP?? A partir de ahí el PSOE colocó a toda su gente. El último caso Enric Hernández,como consecuencia vuelven los #ViernesNegros pic.twitter.com/XcYf72aLCn

Llegan los debates,de donde sacamos dos detalles importantes 1) Pedro Sánchez es incapaz de descartar con rotundidad que no tiene intención de pactar con C'S. 2) Afea a Rivera que le haya vetado.

Después,justo dos días antes de las elecciones, Pedro Sánchez concede una entrevista a El País,ahí repite que para él no es un problema que Unidas Podemos entre en un gobierno presidido por él. Que risas,eh?? ???? pic.twitter.com/18HWw3d6MY

Y así llegamos al #28A con los Marhuendas del PSOE haciendo un llamamiento a la participación,al voto útil a favor del PSOE,en provincias donde según ellos UP no podría sacar representación y así parar a la derecha. pic.twitter.com/c4g3YzP82T

PSOE saca 123 escaños,descalabro del PP con 66,Ciudadanos sube a 57 y UP para el golpe y obtiene 42.

Cuentan los periodistas que siguen la información del PSOE,que esa misma noche Pedro Sánchez quiso llamar a Albert Rivera,pero que Iván Redondo le convenció de no hacerlo. Tenía un plan mejor,jugar al relato y esperar a que el sistema hiciera el resto del trabajo. pic.twitter.com/ut6sxnSeMJ

Y por qué el PSOE hace ese anuncio?? Porque UP desde el inicio de campaña dijo que su objetivo era pactar un gobierno de coalición.

* He tenido que dividirlos porque twitter no admite videos tan largos y nuestro querido Pedro tiene mucha hemeroteca.???? Aún creéis que Pedro Sánchez y el PSOE son de fiar?? pic.twitter.com/79oA1zqoKq

Primera excusa: José Luis Ábalos "No llegamos,es más, un gobierno de coalición podría restar" PSOE + UP = 165 diputados PP+C'S+VOX = 147 diputados pic.twitter.com/BgnwuRiZCe

Cuarta excusa: Pablo es el escollo para no llegar a un acuerdo. Al principio el problema no era Pablo,aquí Adriana Lastra niega que lo sea. ???? pic.twitter.com/zQUQ8J8UhI

Pero había que seguir gastando cartuchos, así que Pedro Sánchez pide públicamente a Pablo Iglesias que dé un paso atrás porque es el único escollo para llegar a un acuerdo. En la misma entrevista tiene la jeta de decir que él no quiere vetar a nadie ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/SIoRgQyDeA

Dos tuits arriba Adriana Lastra afirmaba que el problema no era Pablo Iglesias,ahora en RNE dice todo lo contrario,que locura!!!???????? pic.twitter.com/286g9H4Shh

En la entrevista Sánchez utiliza dos argumentos para vetar a Iglesias 1) Que Pablo Iglesias no defiende la democracia 2) Que no respeta la independencia del poder judicial.

Una vez Pablo anuncia que se echa a un lado,Carmen Calvo nos dice que no era un veto a su persona.

Recordemos que Adriana Lastra,esa que ahora va dando lecciones de principios,valores...etc. Se inventó lo de "Por imperativo,abstención" porque no tuvo la valentía de negarse a votar en contra de Rajoy. Es lo que tiene no saber vivir de otra cosa y tener que agarrarse al sillón. pic.twitter.com/PPD5KL3wbU

Pensabais que no habría más vetos y excusas?? El PSOE le dice a Podemos que los Ministerios de Defensa,Interior,Exteriores y Justicia están vetados. Podemos nuevamente acepta y cede y van... pic.twitter.com/6dNyXbeeeL

Como es normal todo salta por los aires y lo primero que hace el Gabinete de Carmen Calvo es filtrar a primera hora de la noche el primer documento de propuestas que presenta UP para empezar a negociar. pic.twitter.com/4w5knQW9fW

Sube Adriana Lastra a contestarle,alguien le debe chivar que las políticas activas de empleo están transferidas a las Comunidades y lo utiliza para atacarle. Como demostraré en el siguiente tuit,Adriana miente. He perdido la cuenta de las veces que lo ha hecho ya. pic.twitter.com/pFx3DflFxr

Dos detalles importantes: Que cojones aplaude la Ministra de Trabajo, no sabe las competencias que tiene su propio Ministerio? Si según el PSOE esas competencias están transferidas, que problema había en aceptar la oferta de Unidas Podemos?? pic.twitter.com/bEbpK9c7ec

Y llega la votacion, Pedro Sánchez pierde,pero se levanta tan contento entre chascarrillos con Carmen Calvo y Borrell. No parecía que tuviera muchas ganas de ganar esa votación. pic.twitter.com/lEoZrPWDHp

Mientras tanto UP trabaja en el mes de Agosto en un documento para intentar retomar las negociaciones.Rellena de competencias los ministerios ofertados por el PSOE y presenta un programa de gobierno de 100 hojas. El PSOE ni lo lee,a las dos horas emite un comunicado rechazándolo. pic.twitter.com/RSdH9Rlg0p

En esta entrevista a los oyentes se nos intenta convencer que UP votó en contra de los presupuestos ????????

Y por fin las 300 propuestas,por qué no 500?? Si nunca cumple???????? El PSOE en definitiva monta su primer acto de campaña. pic.twitter.com/VzhuEFIIyj

La primera en la frente,por la tarde ya tiene que rectificar una de las propuestas. Aparte,varios colectivos denuncian que se sienten utilizados ya que no ven plasmadas sus reivindicaciones. Parecéis nuevos????‍♀️????‍♀️ pic.twitter.com/pSRb7qsbhP

En la presentación de las tropecientas medidas, Pedro Sánchez ofrece a UP unos puestos fuera del Consejo de Ministros llamados "Altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan al Consejo de Ministros" Me descojono viendo a Ábalos explicando esta mierda.???? pic.twitter.com/yDBct2wFLK

Ana Pastor le recuerda a Carmen Calvo que el PSOE llevaba en su programa despolitizar esos puestos que han ofrecido a Unidas Podemos. La respuesta no puede dar más vergüenza ajena. pic.twitter.com/EELBMizDDD

Es tal el ridículo de Carmen Calvo en esa entrevista que al día siguiente llama a Echenique para reunirse,Unidas Podemos acepta pero no quiere nada de cámaras. Empiezan a conocer el juego que se trae el PSOE y efectivamente no se equivocan. 3,2,1...ACCIÓN!! pic.twitter.com/RmZnfrfpBt

Las reuniones fracasan,el PSOE se niega a dejar entrar a UP en el gobierno. pic.twitter.com/Wox3iXOqPS

Adriana Lastra, si otra vez,sube a la tribuna para decirle a Pablo Iglesias que esto no va de "Machos Alfa" para rechazar la reunión entre los líderes políticos. pic.twitter.com/BLHdNtcFrn

