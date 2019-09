Seis puntos por los que las redes han cogido con pinzas la detención de nueve personas relacionadas con los CDR

La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a nueve independentistas acusados de planear acciones violentas, en una operación desarrollada por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En la misma se han incautado de documentación y material informático. La Fiscalía asegura tener la "certeza" de que iban a atentar entre el 1-O y la sentencia del procés.

Una operación que ha despertado las cautelas en las redes sociales dado que en los últimos años ya ha habido otros casos de acusados por terrorismo que después han quedado en nada, como el bochornoso caso de “Goku vive, la lucha sigue” o el de la presunta coordinadora de los CDR acusada de terrorismo y rebelión a la que se le incautaron una careta de papel, carteles y un silbato.

El comunicado de la Guardia Civil, lleno de condicionales, el vídeo, el tratamiento en los medios de comunicación y el hecho de que hasta ahora los CDR han protagonizado "actos de rebeldía pero no de violencia" han hecho que muchos usuarios de las redes hayan cogido con pinzas las noticias de la operación a la espera de más datos oficiales.

No quiero opinar sin conocimiento de causa. He leído todo lo posible sobre las detenciones a los CDR. Hasta el momento, estos grupos han protagonizado actos de rebeldía pero no de violencia ni de terrorismo (pensemos en las manis violentas de Gillet Jaunes que no son terrorismo).

— ladypalo (@ladypalo) September 23, 2019