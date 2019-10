“Los políticos con su inacción y sus errores nos están empujando a trincheras en las que no queremos estar”. Son las palabras del presentador y cómico Andreu Buenafuente, que este lunes comenzó con una reflexión “estrictamente personal” su programa Late Motiv en el Canal #0 de Movistar+.

La jornada en que conocimos la sentencia del Tribunal Supremo al ‘procés’, que condenó a Oriol Junqueras a 13 años de prisión, 11,5 a Forcadell y 9 a los 'Jordis’, acabó con protestas en Catalunya y con graves imágenes de disturbios y cargas de los Mossos d'Esquadra en el Aeropuerto de El Prat.

Buenafuente no dejó pasar la oportunidad y aportó una reflexión que se ha hecho viral y se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales en las últimas horas. El cómico catalán consideró que el de este lunes fue “un día oscuro para este país” y que “estamos ante el fracaso de la política, entendida como un servicio público”.

También apuntó a los orígenes de la actual situación: “No se supo encauzar el sentimiento de cientos de miles de catalanes que en 2012 pedían un referéndum”. “Todo el mundo empezó a cometer errores por todas partes: se saltaron leyes, se reprimió con crudeza una votación simbólica, se instrumentalizó de forma partidista el Parlament de Catalunya, se encarceló preventivamente durante dos años…”.

Para Buenafuente somos “una sociedad peor que en 2012 porque no importa la ideología con la que comulgues. Sencillamente importa solucionar los problemas”.

Sus palabras han tenido cientos de comentarios:

El error está en respetar "todas" las ideologías. Las personas se respetan, las ideologías que degradan a colectivos y que consideran la esclavitud una opción, no merecen ni un escupitajo.

Bien, sólo dos cosas: para mí comenzó en 2006, con la impugnación del Estatut (luego llego el Consti), y dos: todas TODAS las ideologías no valen, todas no son respetables. Alguna no lo es en absoluto.

— pedripol (@pedripol) October 14, 2019