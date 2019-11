Con 120 escaños, el PSOE es el vencedor de las elecciones de este domingo. Sin embargo, con la repetición electoral, los de Pedro Sánchez se han encontrado con una situación claramente mucho peor: con unos 700.000 votos menos, un universo de posibles pactos más complejo, sin la mayoría absoluta en el Senado y con un parlamento con 52 representantes de la ultraderecha. La pregunta lógica sería: ¿habrá algún tipo de autocrítica en el PSOE? Pues…

Este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, respondió a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Ferraz. Allí el periodista de El Español, Daniel Basterio, quiso plantear esta pregunta. Esto fue lo que pasó:

Cuando el periodista introducía su pregunta, dando por hecho que el objetivo de frenar a la ultraderecha no se había cumplido (recordemos que Vox ha doblado su número de escaños), Ábalos le interrumpió. “¿Cómo que no se ha cumplido?”. “¿Frenar a la ultraderecha?”, preguntó Basteiro. “Sí porque no ha sumado”, insistió el mandatario socialista. El reportero no puso esconder una pequeña sonrisa.

Posteriormente, Ábalos cargó contra quién le había preguntado: “El Partido Socialista ha ganado las elecciones. Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones". "La pregunta no es esa", añadió después.

Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo también protagonizó un momento muy comentado, cuando aseguró: “Nosotros no hemos convocado estas elecciones, nosotros convocamos las de abril”.

Ambos comentarios han provocado las críticas y la burla generalizada en las redes sociales:

Esta gente nos toma por gilipollas — Antonio_Delgado (@DeMeison) November 11, 2019

El análisis postelectoral de Ábalos fluctúa entre la vergüenza ajena y el insulto a la inteligencia. — Pedro del Rosal (@pedro_delrosal) November 11, 2019

“La pregunta no es esa”. Cuántas veces me habrán dicho eso antes políticos de muy distinta ideología. https://t.co/HCXtJ0C7TU — Daniel Basteiro (@basteiro) November 11, 2019

Ábalos: "El PSOE será el dique contra la ultraderecha" El dique: pic.twitter.com/8XcWThKUYn — Max Depre (@McDepre) November 11, 2019

Perpleja. Mirad este inaudito discurso, acusando al periodista que pregunta con toda razón y educación????????????, mirad qué soberbia, que negación de la realidad, qué incapacidad para ostentar un cargo. Está enfadado Ábalos, cómo osan preguntarle. ¿A dónde va este PSOE así? https://t.co/z5dMmwfPAr — Rosa María Artal (@rosamariaartal) November 11, 2019

Carmen Calvo, en TVE: "Nosotros no hemos convocado estas elecciones".

No, se convocaron solas. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 11, 2019

José Luis Ábalos ha dicho que el #PSOE ha frenado a la ultraderecha. Desde aquí se ven sus huevazos. pic.twitter.com/l4sMB2LGQl — Ricky Spanish (@Ricky__Spanishh) November 11, 2019

Según la Teoría Ábalos, el PSOE frenó a la ultraderecha igualito que yo mi tendencia a coger kilos que andan perdidos por ahí. — Begotxu (@BegotxuBoo) November 11, 2019

Y las caras de incredulidad de Kett Garat en tres pasos: cejas p'arriba, ceño fruncido y mordida de labio. Este vídeo al Notodo por favor. pic.twitter.com/ZqhOWxcnbE — José Soto (@sotosinmas) November 11, 2019

Los militantes del PSOE deberíais empezar a pedir dimisiones. La de Calvo y la de Ábalos para empezar pic.twitter.com/tZtAjgmHlY — Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) November 11, 2019

Miguel Ángel Revilla nos aporta nuevos datos sobre el escroto de José Luis Ábalos. pic.twitter.com/gAvKhqqDa2 — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 11, 2019

“La pregunta no es esa”. No, pues hazte la rueda de prensa tú solo, guapo. — Tofritanga (@tofritanga) November 11, 2019

Muy fan de la cara de la periodista en primer plano cuando Ábalos responde que han frenado a la ultraderecha. — Pablo (@pablohm29) November 11, 2019

Nada. Elecciones de nuevo.

El interés que tiene el PSOE en que Vox dé el sorpasso al PP sólo lo saben ellos. Yo no lo entiendo. https://t.co/GqZTgFjy2t — Barbijaputa (@Barbijaputa) November 11, 2019

Dice Carmen Calvo que ellos no tienen la culpa de nada y que no convocaron elecciones. La autocrítica del PSOE es agarrarse con una mano muy fuerte los cojones. — Kikolo (@kikolo777) November 11, 2019

Este vive en una realidad paralela ???? — Ricard (@Ricard_Lo_peta) November 11, 2019

Pero porque no salen de su burbuja — Gatoscallejerosdelmundo (@Aurora71959701) November 11, 2019

Han perdido casi un millón de votos, no consiguieron formar gobierno, nos han llevado a unas elecciones que nadie quería menos ellos y han dado pie al auge de la ultraderecha, pero los que han perdido son otros. Qué huevazos. Hemos perdido todos en parte por su culpa. https://t.co/xIXRrejaup — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) November 11, 2019

Esto no tiene arreglo...???? — Maritrinic.Antequera ✊???????????? (@MaritriniCorts) November 11, 2019