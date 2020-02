Una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera ha concluido que Plácido Domingo sí que acosó sexualmente a varias mujeres, abusando así de su autoridad. Tras su publicación, el cantante ha aceptado "toda la responsabilidad" sobre las denuncias de acoso sexual.

El tenor ha explicado que entiende que "alguna de esas mujeres pudiera tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas".

Al conocerse esta noticia, muchas personas han recordado que varios medios de comunicación, políticos y artistas pusieron en duda a las víctimas antes de que la investigación se llevase a cabo.

El político publicó un tuit en que ironizaba con la denuncia de las nueve mujeres.

En un tuit aseguró que Domingo era una nueva víctima de "la tiranía del #MeToo y del feminismo".

Boadella puso en duda la versión de las víctimas asegurado que Ángela Turner "no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar".

Angela Turner cuenta que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor.

Amón publicó un artículo, en el diario El País, defendiendo a Plácido Domingo en el que explicaba que "la precariedad de las acusaciones del cantante" no guardaba "proporción con la demolición de su imagen. Este martes, al conocer la noticia, Amón ha asegurado que "la decepción es proporcional".

He defendido a Plácido Domingo. Lo hice porque creí en la palabra de amigo. Y porque me convencieron todos los argumentos que me expuso en privado. No puedo arrepentirme de creer en un amigo. Ni de haberlo defendido. La decepción es proporcional.

— Rubén Amón (@Ruben_Amon) February 25, 2020