"Un boxeador explica cómo pegar a las mujeres durante la cuarentena. Ahora [a continuación], ese vídeo lamentable con Manu Sánchez". De esta forma ha presentado Sandra Golpe a su compañero de Deportes Antena 3. A continuación, con la canción Malo -de la cantante Bebe- de fondo, el programa ha reproducido un extracto del vídeo difundido por el campeón del mundo de boxeo Billy Saunders en el que "aconseja cómo pegar a las mujeres cuando se hace insoportable la tensión por la cuarentena", ha explicado el presentador.

"Este es el vídeo de la vergüenza", ha calificado Manu Sánchez antes de reproducir la grabación. En las imágenes, Saunders pega a un saco como si fuera una mujer y justifica por qué los hombres pueden llevar a cabo la agresión durante los días de confinamiento. En la narración de los hechos, el redactor de la información tacha el vídeo de "inceptable metedura de pata", y continúa la reproducción de la grabación.

La noticia recoge las disculpas ofrecidas por Saunders y un alegato del lema feminista No es no: "Ha demostrado que no entiende que no significa no".

A pesar del intento de los presentadores de criminalizar esta acción, muchos tuiteros han reaccionado a esta información de la cadena y han afeado que decidiera abrir la sección deportiva con el vídeo del boxeador.

Antena 3 poniendo videos de un gilipollas dando clases de como pegar a las mujeres durante la cuarentena. - Criminalizar ese tipo de actitudes ???? - Poner el video original para que lo vean todos mononeuronales y les mole la idea ???? Empezad a informar y dejad el morbo ????‍♀️ — Beru????✨ (@Beru__Nyan) March 30, 2020

¿Como coño pueden poner un video de un boxeador en Antena 3 en el tiempo de Deportes diciendo como hay que pegar a las mujeres? ¿Somos gilipollas? — Endless. [TTF] (@ShadowEndless) March 30, 2020

a santo de que cojones viene que antena 3 ponga el video de un subnormal diciendo como pegar a una mujer — eru (@NocturnalEru) March 30, 2020

QUE EN ANTENA 3 ESTABAN DICIENDO QUE QUE MAL QUE UN BOXEADOR HA HECHO UN TUTORIAL DE "COMO PEGAR A TU MUJER CUANDO TE CANSAS DE ELLA EN LA CUARENTENA". PERO ES QUE HAN PUESTO EL PUTO VÍDEO ENTERO. Asquito @A3Noticias — ????????????‍♀️ (@marina_lopez98) March 30, 2020

En qué momento a Antena 3 le parece buena idea emitir en los deportes el vídeo de un **** que dice como pegar a las mujeres?! Flipando mucho. — Paula☆ (@paula_oniria) March 30, 2020

Denigrante!!!! Estoy viendo el telediario en antena 3. En los deportes, han puesto un vídeo de un tal Sanders enseñando a pegar a las mujeres. Asi no se ayuda. NO SE PUEDEN EMITIR ESTE TIPO DE VIDEOS!!! — Susana Perandones (@SusanaPerandon1) March 30, 2020

Antena 3 Deportes. Ponen lo que definen como "el vídeo de la vergüenza": un boxeador que dice cómo golpear a una mujer. Lo critican sí, pero lo califican de "metedura de pata". He flipado. Mucho. — Cosas ???? (@subiendoelpan) March 30, 2020