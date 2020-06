El 'científico' (guiño, guiño, codazo) Pablo Motos, se vuelve a meter en camisas de once varas, criticando medidas tomadas por científicos. El presentador volvió a cuestionar en su último programa las medidas del epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en una conversación sobre el coronavirus con Cristina Pardo, Santiago Segura y Cristina Pedroche. En concreto, ha defendido la realización de PCR a turistas en el aeropuerto de origen: "Ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo", aseguró (Minuto 13.30 del programa).

No es la primera vez que Motos se permite criticar a un experto con un décadas de experiencia, que lleva al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias desde 2012, que fue director del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de Manhiça (Mozambique), y también ha trabajado en otros países de África, América Latina y Europa. En su día, Motos criticó a Simón por su aspecto físico: "Parece que lleva varios días durmiendo en un coche", aseguró, llevándose decenas de críticas.

Los tutieros han vuelto a salir al paso y a responder a Motos:

