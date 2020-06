El "absurdo" comentario de Vicente Vallés negando las cloacas del Estado que los tuiteros han desmontado

"Podemos se ha abonado, como ven, a ese discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que sea vicepresidente del Gobierno". Este es el comentario/opinión/chascarrillo del periodista y presentador de Antena 3, Vicente Vallés, como respuesta a un vídeo de la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra denunciando "la campaña de Vox contra Podemos a partir de las cloacas del Estado".

Un "argumento" que según medios como ABC "desmonta la repetitiva teoría de Podemos", pero que, como varios tuiteros han apuntado, es tan "absurdo" como decir que "como Tejero no consiguió el poder el 23F, no hubo golpe de Estado".

Esto es como decir que como Tejero no consiguió el poder el 23F, no hubo ningún golpe de Estado: absurdo. Las cloacas han existido, confirmado ya por la justicia, otra cosa es que sus intentos hayan dado resultado o no. Y viendo la bajada de Podemos... Algo han hecho.

Una frase que ha dejado fascinados a muchos tuiteros que felicitan al periodista, y que para otros denota un nivel argumental bastante pobre.

Contundente??

Que no hayan evitado q Podemos llegara al poder,no significa que no hubiera campaña. Bajo de 69 a 35 diputados. Que casualidad.

ABC siempre metiendo caña a la izquierda. No le importa si es o no es verdad. Todo lo pone en solfa.

