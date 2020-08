Podría ser un anuncio sobre la forma más rápida de propagar el coronavirus. Podría llevar un aviso como el de las cajetillas de tabaco en el que se avisara que dejar que te escupan un líquido en la cara, mata.

Pero lamentablemente no es ficción. Es un vídeo real, grabado en en el chiringuito Kokun de Torremolinos (Málaga) y compartido a través de las redes por la usuaria Gema MJ. Como ella misma advierte, el vídeo se comenta solo.

Pero el vídeo lleva más de 2,4 mil reproducciones y 2,3 mil comentarios. Algo han tenido que ver las redes en el para que, en plena pandemia, clamen contra quienes no han evitado semejante fuente de contagio.

Miquel Ramos ha querido recordar a la "gestapo de balcón" que se mantenía dispuesta a denunciar a todos aquellos que se saltaban el confinamiento: "Veo esto y me acuerdo de las multas y las hostias a transeuntes que se saltaban la cuarentena. A la gestapo de balcón. A los arrestados en los metros y trenes por no llevar bien puesta la mascarilla.", explica Ramos en un tuit.

Veo esto y me acuerdo de las multas y las hostias a transeuntes que se saltaban la cuarentena. A la gestapo de balcón. A los arrestados en los metros y trenes por no llevar bien puesta la mascarilla. https://t.co/wMPr68i4gb



Otras usuarias como @mi_aranda se preguntan "¿dónde está la policía?" ante la sospecha de que no se trate de un caso aislado, mientras que otros como @mediocre_super han tirado de ironía para recordar que la única medida que tomó la Junta de Andalucía para evitar estos espectáculos fue adelantar una hora el horario de cierre de estos locales.

Lo que no entiendo es que se permita esto, dónde está la policía ? vamos que esto no será algo aislado ... seguro que se hace un día si y otro también , le cambian el nombre a la fiesta y pista . Me da vergüenza ajena y una rabia inmensa .

— isi AL ???????? (@mi_aranda) August 1, 2020