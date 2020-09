Después de otras grandes exclusivas como, Pablo Iglesias e Irene Montero se compran una casa con su dinero, Carmena se va de vacaciones, Ramón Espinar come marisco y Alberto Garzón celebra su boda con un banquete, llega ahora... ¡Monedero ha comido en un restaurante caro! Un nuevo hito del periodismo de investigación para los medios de la derecha de este país, que no sale de su asombro ante la idea de que la gente con ideales de izquierdas no viva a base de chóped.

No es broma: varios medios se han hecho eco de una foto de Juan Carlos Monedero comiendo en un restaurante como si fuera algo a destacar por ser un establecimiento caro. Una 'noticia', sin duda, merecedora de recibir un Pulitzer Facha.

Entre los que han compartido ufanos la 'noticia' y se han sumado a la crítica, Alfonso Ussía, la subdirectora de Cuarto Milenio, Carmen Porter; cargos del Partido Popular, Marcos de Quinto y el exfutbolista Luis Figo. Nivelón.

Este último, al que ya se le ha visto el plumero en más de una ocasión, compartió un artículo de la web Okdirio y comentó: "Reponiendo energías después de la manifestación", con un par de emoticonos de risas.

Monedero respondió por un lado explicando que fue invitado por un periodista que escogió el lugar, y por otro con un tuit irónico:

.@carmenporter_ y @20m: os han engañado.El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana.Con esa actitud ni fabada en Asturias ni callos en Madrid ni arroz valencià. pic.twitter.com/5gtS0A60Yt — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 21, 2020

@MonederoJC cazado a punto de comerse una galleta, ¡Digestive encima!, después de haber estado en un barrio obrero protestando contra el confinamiento de Ayuso y Aguado. ¡Y además con un café! Estos malditos incoherentes son los que nos gobiernan. @eduardoinda @Alvisepf pic.twitter.com/WxcITaarH7 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 20, 2020

Más allá del motivo y la persona, la redes han vuelto a sorprenderse ante la idea que tienen algunos de que los representantes (o exrepresentantes) de partidos de izquierdas hacen una especie de voto de pobreza:

¿Por qué exactamente alguien de izquierdas no puede ir a comer a un restaurante caro? ???? — Protestona ???? (@protestona1) September 20, 2020

¿A los restaurantes caros solo pueden ir los que tengan un trabajo tan importante para la sociedad como dar patadas a un balón? — Elena (@ElenaAQ82) September 20, 2020

Mira que no soy fan de Monedero pero que este multimillonario gañán se ría de que alguien vaya a una mani y luego se beba lo que quiera pagar... https://t.co/y6tBmI37YO — Edu Galán (@edugalan) September 20, 2020

Madre mía lo de Monedero... Después de acudir a una manifestación ha comido, en vez de irse bajo un puente. ¡Qué vergüenza! — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) September 20, 2020

Es sencillo: Para beber: Charcos

Para comer: Rebuscar sobras en los contenedores.

Dormir: Puentes o cajeros. Todo lo que supere eso es de ricos y no nos corresponde. — Eradin (@Eradin_) September 20, 2020

No protestéis más, que Monedero fue a cenar a un restaurante caro — Pablo Machuca (@ochinabos) September 21, 2020

Claro, porque tú después de jugar un partido te ibas a cavar zanjas... — Mrs. Wallace (@wallacegere) September 20, 2020

Hay gente de derechas criticando que alguien de izquierdas vaya a comer a un restaurante. Lo pueden decir más alto... — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) September 20, 2020

A la gente de izquierdas también nos gusta el jamón, lo que pasa es que nosotros queremos que todo el mundo pueda permitirse comerlo si se le antoja, que no sea solo un lujo para las élites. Por lo de la comida de Monedero lo comento... ???? — Protestona ???? (@protestona1) September 20, 2020

Sobre la foto de Monedero tomando vino en un restaurante: 1. La izquierda no hemos hecho voto de pobreza. Eso es la Iglesia.

2. La foto ni si quiera es de hoy.

3. El señor del PP miente para poder echar tierra sobre las manifestaciones de hoy y engañar a sus votantes. — Gema MJ (@gmaemejota) September 20, 2020

Parece que los que somos de izquierdas, tenemos que comer en un comedor social y dormir debajo de un puente. — Ana Santaella (@AnaSantaella_) September 20, 2020

Monedero no es ningún cargo público ni orgánico de Podemos, vive de su trabajo y esa foto no es de hoy.

Esta derecha rancia está tan fuera de la realidad que se cree que vamos con el perro y la flauta. ????

Como chascarrillo tiene un pase, pero es que parece que se lo creen. — Carolina Alonso (@Carolalon1) September 20, 2020