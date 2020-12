"Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones de españoles", son las 'cariñosas' palabras de un general de división del Ejército del Aire retirado llamado Francisco Beca Casanova, escritas en un grupo de WhatsApp.

El diario Infolibre ha desvelado conversaciones de un chat llamado WhatsApp XIX, en referencia a la promoción de la Academia General del Aire, en los que cargaban contra el Gobierno de coalición, donde que el exmilitar también asegura que "las palabras ya no sirven para cambiar nada".

En el chat, el tipo también decía otras lindezas, como que prefiere la República porque así tendrán "más oportunidades de repetir las maniobras del 36". Además aseguraba que lo único que queda es "repetir la historia", en alusión al golpe de Estado de 1936, que dio paso a la Guerra Civil y a la dictadura de casi 40 años de Franco, al que ha calificado como el "Irrepetible".

Esto es muy grave ¿no?

Que sí, que nos quieren fusilar pero no lo han dicho rapeando.

Bueno, hay que recalcar eso sí, que son militares retirados. Vamos, que son unos jubilados.

Según se acaba de saber, Defensa ha denunciado el chat a la Fiscalía. Hombre no parece mala idea. La ministra Margarita Robles traslada el contenido del chat a los tribunales por si los comentarios fueran constitutivos de delito, "cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo".

Beca fue uno de los firmantes de la carta emitida al rey Felipe VI en la que más de 70 mandos retirados del Ejército -la mayoría de ellos supera los 70 años- aseguran que el actual Ejecutivo es una amenaza para la "cohesión nacional".

Lo grave de la carta de los más de 70 militares retirados es que hicieron su carrera en democracia. No son 'nostálgicos franquistas' sino ultras hechos a sí mismos. Por cierto, todavía no se ha escuchado al Rey condenando la interpelación a la Corona

Imagen del rey muy enfadado con los militares golpistas que quieren fusilar a media España. Ah, no... que eso fue cuando los catalanes pusieron unas urnas. pic.twitter.com/VqyrGjsjSN

Los de Vox que se llenan la boca con la Constitución habrán dicho algo, ¿no? Pues... sí. Algo han dicho, si.

No entiendo como se puede seguir votando a esta gente: VOX sobre los militares que quieren fusilar a 26 millones de hijos de puta: "Por supuesto que son nuestra gente". Es intolerable. #YoSoyDeLos26Millones https://t.co/j54hQfMc1M

En las redes sociales, por lo que sea, un exiliar pidiendo fusilar a 26 millones de españoles ha dejado un reguero de reacciones:

Menos mal que en el chat de los militares de V0X solo pedían fusilar a 26 millones de españoles y no pedían poner urnas.

No me llama la atención que haya un puñado de militares jubilados golpistas. Me llama la atención el silencio de todos los demás.

