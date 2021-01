"Cómo se puede ser tan mala persona": una usuaria de Metro de Madrid hace enfurecer a las redes por un comentario sobre el suicidio

El pasado 2 de enero, el Metro de Madrid informó, a través de su cuenta de Twitter, que se interrumpía la circulación en la línea 1 entre Sol y Atocha Renfe por asistencia sanitaria.

"Circulación interrumpida en L1 entre Sol y Atocha Renfe, en ambos sentidos, por asistencia sanitaria. Tiempo estimado de solución más de 30 minutos", se podía leer en su cuenta oficial.

Horas después, una usuaria respondió con un mensaje que ha desatado muchísima polémica.

"Que puta manía tiene la gente de suicidarse tirándose a las vías del tren.... así lo único que consiguen es jodernos a todos los demás pasajeros. Si optan por esa opción al menos que a los demás no nos perjudique", se podía leer en su tuit.

Otro usuario lanzó un mensaje similar: "Sus problemas que se los coman ellos, yo no tengo porque perder 1h de mi vida sentado en el tren sin moverme por culpa de un suicida".

Estos comentarios han desatado una auténtica oleada de indignación entre miles de tuiteros.

Nunca menciono a nadie negativamente, pero hacía tiempo que no leía algo que me hiera y me repugne tanto. ¡No seáis Ana! https://t.co/R6y96izXN2

— Raúl Moreno (@RalMore2020) January 3, 2021