Así maquilla la precariedad el coofundador de Glovo: "Queremos más flexibilidad, poder hacer dos o tres trabajos a la vez"

Utilizar eufemismos para hablar de las condiciones de trabajo es un arte que domina a la perfección el coofundador de Glovo, Sacha Michaud. La plataforma sindical Riders x Derechos ha recordado en su Twitter una entrevista a Michaud en la que habla de la situación de sus trabajadores como "flexibilidad laboral".

Atentos a la cara de cemento que tiene el cofundador de @Glovo_ES. Pone realmente los pelos de punta escuchar todas las barbaridades que llega a decir. Este es el modelo de precariedad que nos espera si no actuamos ya. pic.twitter.com/XppTROZPYr — Riders x Derechos (@ridersxderechos) January 25, 2021

"Fuera de Glovo es una tendencia: que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes, que podemos hacer dos o tres trabajos a la vez", explica el coofundador en una entrevista realizada por Itnig. Sí, dos o tres trabajos como si los riders tuviesen el empleo como hobby. Michaud, visiblemente nervioso por las preguntas, explica que son los propios empleados quienes buscan esa 'flexibilidad' y añade: "Sería maravilloso que un glover pudiese estar en Milán y dijese 'me voy a Barcelona tres meses' y después 'pues me voy a Lisboa'.

"Pagar por pedido es tendencia", aporta Michaud, aludiendo a los denominados "falsos autónomos" como si fuese una moda.



La plataforma Riders x Derechos se dedica a reivindicar las condiciones laborales de los empleados de plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Desde su cometido, reclaman unas condiciones de trabajo dignas para los repartidores y difunden situaciones para que se conozca la precaria situación en la que se encuentran. "En 12h trabajando en Glovo ha sacado 66,97€ lo que da una media de 5,58€/h brutos. De ahí hay que descontar IRPF, cuota de autónomos, gasolina, reparación vehículo, gestoría, seguro,etc", denuncia el coordinador de la cuenta.

Aquí tenéis un video mostrando un día de trabajo como rider. En 12h trabajando en @Glovo_ES ha sacado 66,97€ lo que da una media de 5,58€/h brutos. De ahí hay que descontar IRPF, cuota de autónomos, gasolina, reparación vehículo, gestoría, seguro,etc.https://t.co/rFDbtvI7Ym — Riders x Derechos (@ridersxderechos) January 22, 2021

Los usuarios de Twitter no han tardado en reaccionar ante la publicación, en su mayoría, indignados con sus palabras:

