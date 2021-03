"Comunismo o libertad": ese parece ser el nuevo grito de guerra de la derecha después de anunciarse que Pablo Iglesias disputará la presidencia del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Un lema que ha sido enarbolado por Ayuso y por el propio Pablo Casado, modificando así el original, de unos días antes, que era: "Socialismo o libertad".

¿Comunismo? ¿Libertad? ¿Alguien se traga esto? La derecha de nuevo buscando patrimonializar una palabra, aunque ahora quizá se han pasado. ¿A qué se refieren con "libertad"?

El humorista de La Vida Moderna Ignatius Farray ha encontrado una explicación.

En una serie de tuits plasma una idea que ya comentó en su programa, y que podría resumirse en: "¿Por qué lo llaman libertad cuando quieren decir dos cañas y unas bravas?".

A todos esos jovencitos confusos neoliberales les quiero decir que... One hand... Two hands... One head... Do you wanna fuck me?... Do you wanna fuck me now? Do you wanna fuck your daddy? I am your daddy... SOY VUESTRO PAPÁ ESTADO... pic.twitter.com/HN5jCFkta9

— Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 17, 2021