La comparecencia del expresidente del Gobierno José María Aznar como testigo en el juicio sobre la supuesta caja B del PP en la Audiencia Nacional no ha dejado indiferente a nadie. Sobre todo, el momento en el que el antiguo líder del Partido Popular tuvo que explicar el motivo por el que llevaba mascarilla a pesar de estar "totalmente solo" y en el despacho de su casa.

"¿Por qué lleva una mascarilla si está solo?", le preguntó a Aznar el abogado Gonzalo Boye. "Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias", contestó el expresidente, que hace unos días fue entrevistado por Jordi Évole. En esa ocasión, no llevaba mascarilla y no estaba solo.

Gonzalo Boye pregunta a Aznar por qué lleva mascarilla si está solo en la sala desde donde declara. Cuánto más ocultemos el cuerpo (mesas, carpetas...) más fácil nos resulta mentir #bodylanguage

Más allá de si considera que existe algún riesgo de contagio a través del ordenador, el presidente de FAES no siempre ha mantenido la misma opinión respecto a las recomendaciones de las autoridades. "Quién te ha dicho a ti las copas de vino que tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan no puede usted ir a tanta velocidad", manifestó el expresidente del Gobierno cuando no era tan partidario de las normas y recomendaciones de las autoridades.

Los usuarios de Twitter han reaccionado y recordado ese momento, además de cuando se marchó en plena crisis sanitaria a su residencia en Marbella. Otros, directamente, han recurrido al humor y la ironía.

Aznar es respetuoso con las autoridades, en cambio no le gustaba que le dijera a que velocidad tenía que circular o vinos que se podía tomar "quien eres tú para decirme lo que debo hacer". Pues hoy, el caradura, con mascarilla. pic.twitter.com/dAvF9TlTQ6 — Castrón (@pelodecastron) March 24, 2021

Aznar, que justo antes del primer estado de alarma se fue a su chalé de Marbella cuando ya se recomendaba no salir de casa, está declarando en el juicio por la caja B del PP desde su casa con mascarilla porque respeta las recomendaciones sanitarias — David Noriega (@David_Noriega) March 24, 2021

-¿Han dejado de chillar ya los corderos, Clarice?

-Señor Aznar, usted está declarando por la caja B del PP. ¡¿Y qué hace con esa mascarilla si está solo?!

-¡Uy perdón! Es que siempre que tengo que hacer un papelón me acuerdo de esta escena. Y la mascarilla... el papelón obliga. pic.twitter.com/f1TvGc9Utz — Roberto Martín (@robbhaifisch) March 25, 2021

Lo de por qué Aznar lleva mascarilla en las videollamadas : pic.twitter.com/92CY6xQj9O — NataliaBcn (@primaderisk) March 25, 2021

Aznar solo en su casa, con mascarilla (solo en su casa, no se lo pierdan), ocultando su rostro al estilo de los más cutres bandoleros del Viejo Oeste, para mentir el Tribunal sin que se le notara mucho. Patetismo Nivel Dios. — Justo ???????? (@Justo04276241) March 25, 2021

¿Por qué Aznar se esconde tras una mascarilla cuando está declarando desde su propia casa? ¿Será para que no veamos su risa? ????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ pic.twitter.com/75MO4p7nhj — Paula Granado ???????? (@granadofdez) March 25, 2021

De la mascarilla aunque estes solo en exteriores a la mascarilla también dentro de casa. ¿Dormirá Aznar con ella? — Delia FB (@DeliaFont) March 25, 2021

Por la mascarilla no sé si es José María Aznar o J. M. Aznar. https://t.co/NURWQt9DWD — Daniel V. Guisado (@DanielYya) March 24, 2021