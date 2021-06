Fernando Simón. — Europa Press.

Por Tremending

Preguntado por las segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca, Fernando Simón ha revelado su enfado señalando que "esto se ha utilizado por parte de los diferentes grupos políticos y de los lobbies que tienen intereses en un lado y en otro". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) también ha culpado a los medios de comunicación que "pueden tener un interés determinado u otro… o patrocinadores determinados".

Para Simón, "eso no favorece que la población tenga una capacidad de tomar una decisión clara e imparcial". El epidemiólogo considera que la cobertura que se ha dado de aquellos que han rechazado la segunda dosis de Pfizer y han optado por AstraZeneca no es "una posición global" y cree que "no está pasando lo mismo en todas las comunidades autónomas ni en todos los subgrupos de edad menores de 60 años".

"No debemos hacer nacional lo que es un problema de un grupo o una comunidad concreta", ha sentenciado. Sin embargo, a pesar de las insinuaciones de Simón, sigue sin haber un mensaje claro respecto a la segunda dosis de AstraZeneca.



Por un lado, el Ministerio de Sanidad recomienda que los menores de 60 años que recibieron la primera pauta de AstraZeneca han de vacunarse con Pfizer mientras que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y algunas comunidades autónomas, como Madrid, Galicia o Andalucía, aconsejan seguir con la misma vacuna.

Uno de los temores, no obstante, de muchos Gobiernos europeos es la posibilidad de que la firma AstraZeneca no cumpla con los envíos acordados aunque es la compañía que ha efectuado más entregas respecto al total de las que ha adquirido España en compras anticipadas.

Aun así, los expertos sostienen que ambas vacunas son seguras y que generan inmunidad, en consonancia con el estudio de la Universidad Carlos III.