La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue jugando a la política nacional (Casado, ya te avisamos de que te están comiendo la tostada…) y además enmendando la plana al presidente del PP y exponiendo al rey a un debate que no le beneficia.

Este domingo, Ayuso dejó atónitos a propios y extraños al meter a Felipe VI en el debate de los indultos del ‘procés’. Antes de la manifestación de las tres derechas presionó al monarca al preguntarse: "¿Qué va a hacer el rey a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?". Como si el rey tuviera alguna opción.

No tardaron mucho en recordarle el papel constitucional del rey, y su partido en desmarcarse de esas palabras, Casado incluido.

Este lunes, parecía que Ayuso había entrado en razón y recogía cable, tras asegurar que el rey "no es cómplice de los indultos".

Parecía que todo quedaba en una más de sus ‘ayusadas’, al estilo de cuando declaró su amor por los atascos o lo de Madrid mola porque puedes salir sin encontrarte con tus ex.

Pues, bien. Parece que tiene más ganas de fiesta, porque dice que no ha rectificado y además ahora implica a Casado diciendo que él piensa lo mismo.

La primera norma del trumpismo es no rectificar NUNCA. https://t.co/fqM0cbLWYW

En declaraciones ante la prensa, Ayuso ha negado que rectificara las palabras pronunciadas el pasado domingo y ha insistido en que Pablo Casado piensa "lo mismo" que ella, "que es una humillación y una vergüenza que el Gobierno de España y los independentistas, que han llevado a Cataluña a una situación de conflicto civil", estén ahora "riéndose de todos los españoles".

"Celebran haberle puesto al rey una trampa porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. Por eso dije que le quieren hacer cómplice; por supuesto no es cómplice", ha dicho tras añadir que utilizará "todas las palabras que hagan falta para defender la figura del rey".

Ayuso me estás agobiando.

Ayuso, buscando su espacio en el debate político nacional a costa de Casado y del propio rey, al que problablemente no le haya hecho mucha gracia este debate. Con compañeros de partido y defensores de la monarquía como estos, quién quiere enemigos…

Los tuiteros también han mostrado su opinión sobre Ayuso metiendo al rey en el debate sobre los indultos:

– Majestad… – NO SÉ, TÚ SABRÁS. pic.twitter.com/BRlxsxPG75

Ayuso se acaba de enterar de que el Rey, la Casa Real y la Monarquía Españuela están en tela de juicio.

No me digáis que no es para quererla.

— Galleto Fontanedo (@Coponnnn) June 15, 2021