Por Tremending

"Lo que a ustedes debería preocuparles no es si a mi me gustan los hombres o las mujeres, sino su intolerable comportamiento. Ser homosexual, y casi da vergüenza volver a tener que decir esto, no es una tara, ni una enfermedad, ni incapacita a nadie para ser un buen profesional". Este texto corresponde una escena que tiene más de 20 años. En concreto, a un capítulo de la mítica serie Compañeros que, emitida por Antena 3, se convirtió en un autentico fenómeno de masas a finales de los 90 y principios de los 2000.

Este lunes se celebra el día del Orgullo y con las agresiones homófobas repuntando, la cuenta de Tiktok de Atresplayer de Antena 3 compartió esa escena hace unos días. Al verla muchos han señalado la sensación de que el discurso tolerante era mejor acogido en esa época, y recordando las pretensiones de la ultraderecha con su veto parental, la realidad parece darles la razón:

El profesor "Bacterio" hace veintidós años, en "Compañeros". — Miguel Rellán (@Bucharta) June 27, 2021

Yo la volví a ver hace poco y me sorprendí por la cantidad de mensajes tolerantes que trata la serie. Es sorprendente que a día de hoy, más de 20 años después se sigan tratando estos temas pero a veces desde el odio y no desde la reflexión. — Laura R. Durán (@LauraRDuran22) June 27, 2021

Lo que asusta es la vigencia del discurso tantos años después y lo poquito que hemos avanzado. — David Garcia (@davidlangraiz) June 27, 2021

Y el guionista!! — Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin) June 27, 2021

Pues tengo la sensación de que ese discurso era mejor acogido en esa época que ahora mismo — Monsieur Zurdetti (@Zurdetti) June 27, 2021

Bueno en la época de eso yo sufrí un bullying intenso por ser lgtb, y ahora mis alumnes se expresan y son como quieren, y aunque hay cosas que aún se deben mejorar, la situación es 800.000 veces mejor — Ismael ????????‍☠️????️‍???? (@Protoindiana) June 28, 2021

La parte en la que dice "y casi da vergüenza tener que volver a decir esto" también sigue vigente. Y si los Varones Ofendiditos Xenófobos y sus votantes se salen con la suya, la cosa irá a peor. — DavidMGarcia (@DavidMGarcia17) June 28, 2021

Ahora hay muchos más colegios que antes en los que es un problema decir eso — Ojiplático (@Ojipltico2) June 27, 2021

Y con VOX cada vez va a ser más necesario recordarlo. — sara (@sara70772534) June 27, 2021