Por Tremending

La polémica por la creación de una Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, para la que Ayuso ha puesto al frente a Toni Cantó y un sueldo anual de 75.800 euros, sigue dando coletazos. Tras el anuncio que ha levantado duras críticas, ha llegado el turno de las explicaciones del propio Cantó, en las que defiende que la "virulencia de la izquierda" contra este nombramiento se debe a un odio latente a todo lo que tenga que ver con el idioma que habla la inmensa mayoría de habitantes de este país. En efecto, la falsa guerra contra el castellano en Catalunya, València o Euskadi siempre ha sido la bandera en la que Cantó ha envuelto su trabajo político. Por eso, este sábado, varios actores han recordado en Twitter una entrevista al exdiputado de Ciudadanos y actor con ‘El Español’ (de 2019) en la que aseguraba: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español".

El conocido actor Dani Rovira a recuperado ese titular en medio de las explicaciones de Cantó, al que ha apodado "George Dann", todo un homenaje a su popular single ‘El Chiringuito’. Las reacciones e cuentan por miles.

Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor. pic.twitter.com/pE88cOobLw — Dani Rovira (@DANIROVIRA) July 3, 2021



Pero no es el único "compañero" de oficio que le ha afeado esa mentira. Pepón Nieto también ha recordado esa entrevista para dejar claro que unca ha tenido problemas para trabajar en Catalunya.

He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamas he tenido ningún problema para hacerlo. pic.twitter.com/Og5FBA0E1G — Pepon Nieto (@NietoPepon) July 3, 2021

Los tuiteros también ha recordado otra posibles razones por las que que Cantó no es capaz de encontrar trabajo en Catalunya.

Si, he visto 8 apellidos catalanes (Es por evitar respuestas a esto que voy a poner). Lo de Toni Canto en Cat, igual es por esto ⤵️https://t.co/g9pUEV2omS — José Miguel Lardiés (@JMLardies) July 3, 2021

Estos también actuaron en Barcelona. Pero claro, ellos actúan en catalán y tienen el beneplácito de las élites de por allí pic.twitter.com/PGFEjTyjoP — Pete Cantropo (@Licualopodo) July 3, 2021

Yo entiendo a Cantó. Incluso lo mío es más grave, pese a tener el C1 de valenciano en Cataluña no me dejan ser neurocirujano. Ponen la excusa de que la carrera de historia no me capacita para ello, pero yo sé que es por el tema del español. — Jose Manuel Sanz (@Josemanuelsanz) July 3, 2021

Dejad de meteros con chaval, que está muy liado ahora! pic.twitter.com/VoHXtCw6B7 — HastaLosHuevos (@sepeor) July 3, 2021

A mí no me dejan desfilar en pasarela Cibeles porque desfilo en euskera. pic.twitter.com/YnJlTEuVrm — ⚒️ Víctor???? (@VictorRojoGorri) July 3, 2021

TONI CANTO YA ESTÁ TRABAJANDO HA TRADUCIDO EL QUIJOTE DEL CASTELLANO AL ESPAÑOL — Altredo Daniel Castillo Pérez (@AltredoPerez) July 3, 2021