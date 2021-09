"Permítame que me ría": la respuesta de Susanna Griso a Rocío Monasterio ante sus descabellados argumentos

Por Tremending

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, le ha provocado risa a la periodista Susanna Griso al usar un descabellado ejemplo en su programa. Durante una entrevista en Espejo Público, la política de la formación de ultraderecha empezó a criticar las leyes LGTBI que su partido quiere tumbar. Pero la argumentación se le fue de las manos.

Monasterio explicó que, a su juicio, "las leyes de la Comunidad de Madrid parten de la autodeterminación de género". Y añadió: "Yo ahora mismo podría decir que soy un hombre y nadie puede cuestionar que yo soy hombre ni pedirme un papel ni pedirme documentación. Un maltratador podría declararse mujer y automáticamente está fuera".

La periodista, perpleja ante tal explicación, preguntó a su invitada si conocía algún caso similar. "Le voy a contar ahora mismo un ejemplo. En La Rioja…", comenzaba Monasterio. "Hablábamos de Madrid", le respondía Griso. "Bueno, pero en Madrid podría pasar también y en Madrid nos lo planteamos. Nos faltaba para hacer la lista cremallera de hombre-mujer, hombre-mujer, mujeres. Podríamos haber declarado a una serie de hombres mujeres, que se hubieran declarado mujeres. Y se hizo en La Rioja", le contesta Monasterio.

Lo cierto es que La Rioja no tiene una ley trans o de autodeterminación de género y, aunque la tuviera, como es el caso de la Comunidad de Madrid, el cambio de sexo en el DNI es competencia estatal y, por el momento, la ley de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas no reconoce la autodeterminación de género. Además, según informó Newtral, el Parlamento de La Rioja explicó que no se registró ninguna lista de hombres que se declaraban mujeres en las pasadas elecciones autonómicas.

Sin salir de su asombro, volvió a intervenir la presentadora: "Señora Monasterio, permítame que me ría, ¿pero eso quién lo quería hacer?; ¿alguien de Vox en La Rioja me está diciendo?". Mientras Monasterio seguía con su relato: "Y el funcionario no pudo decir que no. Se presentó a una lista. Ya está", Griso sentenciaba: "Pues es para plantearse a quién llevan ustedes en las listas".