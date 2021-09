Por Tremending

"No reconozco al colectivo LGTBI"; "No hay que colectivizar a las personas". Son las respuestas del diputado de Vox en el Parlament Catalán Ignacio Garriga durante una entrevista con Gemma Nierga. A la pregunta de si desde Vox creían que había que proteger al colectivo LGTBI, Garriga salió con esta ocurrencia de no reconocer colectivos.

La periodista, haciendo honor a su oficio, respondió mostrando la evidente contradicción de su discurso con otra pregunta que desmontó por completo a Garriga: "Entonces, ¿Por qué no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza y los trata como colectivo?" .

Garriga (Vox): No reconozco al colectivo LGTBI, no hay que colectivizar a las personas. @GemmaNierga: Entonces ¿Por qué no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza y los trata como colectivo? Así se desmonta desde el periodismo a la extrema derecha pic.twitter.com/XvtMUUoZd8 — Miquel Ramos (@Miquel_R) September 22, 2021

El momento ha sido muy comentado en las redes sociales y los vídeos colgados suman decenas de miles de reproducciones:

