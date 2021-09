La carta de una comunidad de vecinos de Barcelona que se ha hecho viral: ahorraron 712 euros en electricidad en un año

@JA_DelgadoRamos

Por Tremending

El continuo alza del precio de la luz que viene sufriendo España desde principios de verano ha cabreado a multitud de personas. Esta subida, que ha encarecido la factura de la electricidad de muchas familias, alcanzará este miércoles un nuevo máximo histórico: 189,9 euros por megavatio hora.

Mientras tanto y a la espera de que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno —que pretende limitar en gran parte que la subida repercuta en las facturas—, hay quien busca otras alternativas para el ahorro: una empresa pública de energía.

Eso es de lo que alardea en una carta Míriam Murillo, la presidenta de una comunidad de vecinos en Barcelona. La misiva, compartida en Twitter por un guardia civil perteneciente al consejo ciudadano de Podemos, dice lo siguiente:

La carta de una comunidad de vecinos de Barcelona que se está haciendo viral. pic.twitter.com/zMHibwbuii — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) September 27, 2021



"El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una eléctrica municipal pública: Barcelona-Energía. Hace 2 años se hizo el cambio de los contratos de esta comunidad a dicha empresa (el de la escalera así como el del ascensor) y la diferencia del gasto anual del 2020 respecto al 2019 ha sido de 712,51€ menos", señala la presidenta en la carta.

Con la diferencia del gasto en la factura, la comunidad pagará otros bienes necesarios: "Ese ahorro se destinará a derramas para cambiar fluorescentes y el mantenimiento del ascensor".

Por último, en la carta se esgrimen tres motivos por los que se aconseja a los vecinos el cambio de compañía eléctrica. La primera razón es que "es pública" y de esa manera "no damos dinero a empresas privadas que se lucran con un bien básico". El segundo motivo reside en que la empresa, al ser pública y "no tener ánimo de lucro" asesora y da consejos sobre cómo ahorrar en la factura de la luz. Por último y no menos importante, que la procedencia de la electricidad que se vende, según asegura la carta, "es ecológica y renovable".

Algunos usuarios se han lanzado a defender la idea de una empresa pública de electricidad —propuesta que llevó Unidas Podemos al Gobierno de coalición—, opinando que "ojalá se extienda el ejemplo" de Barcelona a otros lugares:

¿Por qué el servicio de energía eléctrica tiene que ser público? ???? https://t.co/bAFV6749OH — MT Cuadrado (@milite) September 29, 2021

Vaya! Si contratas los servicios de una empresa que no busca beneficios, pagas menos por ellos. Quien lo iba a decir. https://t.co/AnQVqJXWgm — Regue (@regueira013) September 29, 2021

Ojalá empresas públicas de energía pronto en todo el Estado. https://t.co/QEgfjWscT9 — Sr. Lobisome (@SrLobisome) September 28, 2021

Por qué debería existir una empresa pública energética. Los servicios básicos no pueden estar en manos de oligopolios. https://t.co/YBl4Z7vuoW — Alma twitera (@AlmaTwitera) September 29, 2021

Llevo con ellos desde que empezaron en Cornellà y solo tengo buenas palabras.

No sé qué hace el resto del mundo que no se cambia ya. https://t.co/oc2DFNYXqC — ????Álvaro J. Perdigones (@AlvarDeGranada) September 28, 2021

Qué suerte tienen esos inquilinos, ojalá pudiéramos decir lo mismo en todas las ciudades y pueblos porque hay alcaldes y alcaldes y ell@s al menos tienen una que ha sabido hacer esto.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/NCjXGnzvIz — rosario perez (@pecasamigo) September 28, 2021