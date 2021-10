"Exacto". Con solo esta palabra ha respondido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida al tuit de Más Madrid en el que afirmaban que el primer edil de la capital no iba a hacer "nada" por regular los alquileres en una de las ciudades que cuenta con los precios más altos de toda España.

Tras anunciar este martes que el Ayuntamiento de Madrid no subiría el IBI para gravar la vivienda vacía, Almeida ha vuelto a posicionarse así sobre la Ley de Vivienda, en la misma línea que sus compañeros de filas del Partido Popular.

Las reacciones al tuit de Almeida no se han hecho esperar.

Y si a ti te suena bien siendo de clase trabajadora, muestras que no la tienes. De la tuya. https://t.co/AhkI8rfqiu

Si eres mileurista y tienes que destinar la mitad de tu salario a un cuchitril o te tienes que juntar con más gente para no vivir con tus padres, ya lo sabes: estás jodido y al alcalde le importa una mierda. https://t.co/WSZlVm94Lm

De las pocas veces que van de cara y no mienten.

El alcalde de Madrid se jacta de no regular los alquileres en una ciudad en la que se pagan 500 euros por zulos de 10 metros cuadrados y hay quienes les aplauden. No sé qué me da más rabia, si la falta de conciencia social o la torpeza de elogiar políticas que van contra tu vida.

— Álvaro López (@a1varo_lopez) October 6, 2021