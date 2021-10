La respuesta de Alberto San Juan a las polémicas declaraciones de Ayuso sobre la ley del alquiler y la 'okupación'

Alberto San Juan en el plató de 'Más Vale Tarde'

Por Tremending

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a ser el foco de atención tras ser preguntada por la ley del alquiler y asegurar que ella no alquilaría su casa vacía. Las razones que da Ayuso son contraproducentes porque explica que si tiene la casa vacía se la okupan y cuando tiene inquilinos "tengo un moroso, y cuando no, me destrozan la casa". Así Ayuso se muestra como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.

En Más Vale Tarde de La Sexta, el actor Alberto San Juan ha respondido contundentemente a la presidenta: "Me parece grave que afirme tan contenta que tiene la vivienda vacía y no piensa ponerla en alquiler, cuando hay tanta gente sin casa". El actor ha concluido señalando que le parece que "echar la culpa a la parte más débil es una estrategia de la parte dominante que habría que superar".

Las palabras de San Juan se unen a las críticas en las redes sociales donde también la oposición ha reprobado sus palabras:

Me quedo sin palabras. Los que vivís de alquiler sois todos salvajes que okupais, no pagáis o destrozáis las viviendas. pic.twitter.com/HdWDHj83Q7 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 13, 2021

Ayuso debería dejar de insultar a los miles de madrileños y madrileñas que viven de alquiler. Que se disculpe ya. https://t.co/Rlc9xSW9F0 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 13, 2021

Lo bueno del trumpismo sin complejos es que dice lo que piensa. Aquí Ayuso criminalizando a la gente que vive de alquiler. Lo que no queda claro es si ella, cuando Sarasola le puso un pisito de lujo en pleno confinamiento, lo okupó, se fue sin pagar o lo destrozó. https://t.co/lUB1XMl0Lm — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 13, 2021

Ayuso insulta en Telecinco a la gente que vive de alquiler inventando que acaban dejando de pagar o cometiendo vandalismo. "Yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler: cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga cuando no me destroza la casa". — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 13, 2021

Almeida dice que no hará nada ante los precios del alquiler y Ayuso dice que los inquilinos son unos okupas. Viven completamente fuera de la realidad. pic.twitter.com/R2abU5fEcj — Rita Maestre ???? (@Rita_Maestre) October 13, 2021

Llevo toda mi vida siendo inquilina y jamás he sido morosa, tampoco he destrozado ninguna vivienda, me parece una frivolidad y una falta de respeto de la Sra. @IdiazAyuso tachar a los millones de inquilinos de esta región, de poco menos que de delincuentes. Respeto y trabajo. pic.twitter.com/6s0Bb8JwfV — Carolina Alonso (@Carolalon1) October 13, 2021

Ya es evidente que el objetivo de la próxima campaña de odio fabricada por el PP de Madrid es la gente que vive de alquiler. Ayuso lo acaba de confirmar en Ana Rosa, que es donde se confirman estas cosas. — Noel Ceball????s (@noelceballos_) October 13, 2021

Los alquileres en Madrid han subido 30 veces más que los salarios. La gente haciendo muchísimo esfuerzo para poder pagar el alquiler. Los caseros cometiendo todo tipo de abusos. Esto es poco para Ayuso. Aún quiere que los especuladores nos den más caña.pic.twitter.com/5kR8zPIH7O — Javier Gil (@Gil_JavierGil) October 13, 2021

Es escandaloso que la Presidenta de la Comunidad de Madrid insulte de esta manera a las más de 583.000 personas que pagan religiosamente su alquiler en Madrid. Ayuso es el brazo político de la especulación inmobiliaria en nuestra región. pic.twitter.com/Es8kiks8zd — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) October 13, 2021

Y esto lo dice Isabel Díaz Ayuso,la que tenía dos apartamentos GRATIS de su amigo Sarasola. — La Zanahoria _Flipando con el Presente _ (@LA_ZANAHORIA___) October 13, 2021