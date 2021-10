Ana Pastor, estupefacta al enterarse de cómo llamaba Juan Carlos I a Corinna: "Si ella es eso, ¿qué será él?"

Imagen del programa 'El Objetivo' con Ana Pastor y Pilar Urbano.

Por Tremending

Pilar Urbano, periodista especializada en la Casa Real, acudió a El Objetivo para hablar sobre el rey emérito. Durante el programa fue desvelando multitud de detalles de Juan Carlos I y su relación con Corinna, pero lo más sorprendente fueron las palabras con las que el emérito llamó a su amante después de conocerse.

Estaba Juan Carlos I cazando cuando sentenció a la dueña de la actividad: "Ponte a mi lado en la cena porque aquella rubia es un putón verbenero, que está buscándome todo el día", explicó la periodista. La cara de asombro de Ana Pastor no pudo disimularse, "¿y la llama putón?" preguntó estupefacta la presentadora. Urbano confirmó las palabras otra vez ante la reacción de Pastor: "Sí, putón verbenero, que yo no lo había oído nunca".

Las palabras de Juan Carlos I a la italiana resultaron "sorprendentes" para la periodista de La Sexta que sentenció: "Es un término que no solo no me gusta, sino que me sorprende de alguien que sí que llevaba una vida muy promiscua como es el rey. Si ella es eso, ¿qué será él? Encima tenía una responsabilidad pública siendo el rey de España".

Después la periodista de la Casa Real explicó que el emérito se enamoró de Corinna y que quería divorciarse, pero su hijo le dejó claro las consecuencias de esa decisión: abdicar.