¡Ya es viernes!

Ufff, esta semana ha costado mucho…

Pero en fin, el momento ha llegado y vamos a despedirlo como se merece. Con un buen repaso a la actualidad con nuestros analistas preferidos: los tuiteros. Tan rigurosos como los tertulianos de la tele pero mucho más graciosos.

Porque nada como unos tuits para contagiarse el buen humor.

Esto me ha alegrado el día. pic.twitter.com/expe5UXxPb

Para empezar, ¿habéis visto lo de los perros de La Palma? Había una empresa que iba a rescatarlos con drones, y cuando fueron a hacerlo se han encontrado con que ya no hay perros y en su lugar hay una pancarta diciendo que están bien y firmada por el 'Equipo A'. España es maravillosa.

En otro orden de cosas, un estudio publicado en la revista Nature esta semana asegura que los vikingos llegaron a América 470 años antes que Colón.

Cambiamos de tercio: PSOE y PP han acordado que Ángel Gabilondo sea el nuevo Defensor del Pueblo.

Sí, sí. El exministro y candidato socialista en las elecciones autonómicas de Madrid sustituirá a Francisco Fernández Marugán.

Los tuiteros han celebrado la noticia, claro.

PP y PsoE acuerdan que Ángel Gabilondo sea el defensor del pueblo. Su reacción no se ha hecho esperar y se calcula que se materializará en marzo del 2024.

Y en lo político, este viernes gran cabreo de Unidas Podemos con el PSOE, al punto de que han pedido reunir a la mesa de la coalición tras la "injerencia" de Calviño en la reforma laboral.

DEROGAR???? YO SI A VESE ME HAGO DEROGAR PORKE A LO MEJO HAY UN CUMPLEAÑO Y NO ME APETESE PASARME pic.twitter.com/Q1s4M02Ghb

— MALACARA (@malacarasev) October 22, 2021