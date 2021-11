Sara Socas reconoce que su rap viral contra la violencia machista sirvió para que no se volviesen a decir "burradas" en el escenario

Por Tremending

Sara Socas se ha convertido en la mejor freestyler de España y una de las pocas que ha conseguido entrar en la liga del rap. La rapera reconoce que se tratan temas "muy delicados" y que "no hay un árbitro que pare la batalla". Uno de esos momentos fue el que protagonizó junto a un rapero que se hacía llamar "El Violador" a finales de 2019

Socas respondió con toda su rabia a la lacra que sufren las mujeres en México, el segundo país con más feminicidios de Latinoamérica según el Observatorio de Igualdad de Género. Con una tasa de 898 asesinatos machistas por cada 100.000 mujeres, solo está por detrás de Brasil, con 1.206 asesinatos cada 100.000 mujeres.

"Pero, ¿habéis escuchado toda esa métrica? ¿Esa rima os ha parecido épica? Dicen 'verga' y la gente se pone histérica en este país en el que más asesinan mujeres en Latinoamérica", espetó.

La canaria Sara Socas fue a una batalla de gallos en México y dijo esto. pic.twitter.com/deDaosW5WD — PabloMM (@pablom_m) December 10, 2019

La rapera afirma que su intervención sirvió para que, a partir de ese momento, no se haya vuelto a decir "burradas" en eventos con tanta visibilidad. "Cuando acabé me di cuenta de que eso había sido heavy", reconoció Socas en una entrevista en La Sexta. "Para que veas cómo nos educan a las pibas. Sentía que no tenía el nivel suficiente y sentí ese síndrome del impostor, pero luego en realidad lo pienso y entiendo que se hiciera viral, era necesario", reflexionó.

A principios de año, Público entrevistó a Sara Socas y reconoció "sentir muchísima presión" para que abanderase el feminismo en un mundo muy masculinizado. La rapera fue al polémico torneo con ganas de "vivir la vida y experiencias" pero "se rayó muchísimo" con las palabras de "El Violador".

"No me encontré bien en la batalla y la gente se cree que yo estaba cabreada por la rima, que sí, pero luego perdí los papeles y pensé "lo mato" y no me gustó. Ahora no me pasaría. En vez de darme más ganas de entrenar me sentí tan sobrevalorada y con tantas expectativas que me hundí. El viral fue en diciembre de 2019 y pasé de 300.000 seguidores a 700.000″, contó.