Por Tremending

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, regresó este jueves a El Hormiguero y habló sin filtros sobre Pablo Iglesias, Santiago Abascal, el rey emérito o su propia formación. Así, desde fuera de la política, contestó a todas las preguntas de Pablo Motos y contó que ha pasado la covid-19, que se ha vacunado las dos veces que le ha tocado y que "no echa de menos para nada" la política.

Sobre el viral momento en el que parece que Ayuso hace una 'cobra' al actual líder del PP, Pablo Casado, Rajoy ha asegurado que el "culpable" fue él ya que el cambio de posiciones para la fotografía se hizo por "protocolo". "Fue una cortesía y se organizó este circo", señaló durante la entrevista con Pablo Motos.

Así, el expresidente ha rechazado que Ayuso hiciera una 'cobra' a Casado en el photocall de la presentación de su nuevo libro, Política para adultos. Ha explicado que creía que Ayuso debía estar en el "sitio preferente" por ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ha alegado que no fue una "razón política. "Estoy acostumbrado a esas cosas. A lo mejor les parece antiguo", ha añadido.

A juicio de Rajoy, tanto Casado como Ayuso "lo están haciendo muy bien". "Ser líder de la oposición es muy difícil", ha dicho, al tiempo que ha resaltado la labor de la presidente madrileña porque, a su juicio, "tiene muchísimo mérito, ha sido muy valiente y ha tenido que tomar decisiones en los momentos duros". "En los fáciles gobierna cualquiera. Se ha ganado el respeto de la gente", ha aseverado.

El exlíder del PP también mostró su apoyo total al rey emérito Juan Carlos I. "Debería estar en España", afirmó, y añadió que habló con él cuando se fue y le dijo que si él fuera el presidente del Gobierno "no aceptaba esto de Abu Dabi".

También hubo tiempo para lanzar pullas, sobre todo para Pablo Iglesias, sobre quien dijo que es "la quintaaesencia del populismo". Al contrario, dijo que Santiago Abascal es "distinto" porque "no está en contra de la Constitución", aunque reconoció que no le gustan algunas de sus políticas como la de migración o europea.

Además, sobre Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, porque ha reconocido que en febrero de 2020 vio venir la gravedad de la pandemia y que desde Moncloa la tacharon de "alarmista". Por ello, Rajoy ha señalado que "eso es un caso muy claro de política infantil" y que en el Gobierno "hay mucho chisgarabís".

Por último, sobre el lenguaje inclusivo, ha dicho que "no tiene sentido que nos quieran imponer estas cosas". "No voy a empezar mis discursos diciendo 'todas', 'todos' y 'todes'. No lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora", ha señalado.

Pero, más allá de las declaraciones de Rajoy en la entrevista, el programa está siendo comentado en Twitter porque varios usuarios creen que se ha grabado sin público y que hay risas enlatadas. Varios tuiteros han argumentado que no se ha enfocado al público en ningún momento dysí se han escuchado en muchas ocasiones aplausos y risas muy fuertes.

Risas enlatadas aplausos grabados y no ves que en ningún momento enfocan al público? Porque no hay. #rajoyEH — AurE (@elaures) December 2, 2021

#rajoyeh casi no se notan las risas enlatadas ???? — Fran García (@frangarciatoro) December 2, 2021

Pero quien las gracias a Rajoy aunque no haya chiste.

Son risas en lata.

Esta todo elPP allí de invitado.

No entiendo.#RajoyEH — Profundamiseria (@profundamiseria) December 2, 2021

#rajoyEH los del hormiguero no se dan cuenta de que las risas enlatadas dan a la entrevista un aire de monologo "gracioso"? — Messala (@Onisero) December 2, 2021

Pensaba que era la única que me estaba dando cuenta. — lolailo (@santololailo) December 2, 2021

#RajoyEH mucho aplauso y no enfocan al público, se llevó los palmeros, para que le aplaudan lo que dice ahh también aplausos y risas enlatadas — Nild@tr15 (@Nildtr151) December 2, 2021