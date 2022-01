Imagen combinada de Emiliano García Page, Isabel Rodríguez y Alberto Garzón. — Europa Press.

Por Tremending

El bulo sobre las macrogranjas y las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, han despertado las reacciones de miles de usuarios de Twitter. Sectores de la derecha y de la extrema derecha continúan reclamando la dimisión del dirigente de Izquierda Unida por unas declaraciones que nunca ha pronunciado y que fueron extendidas por un portal de comunicación cercano a la industria cárnica.

No obstante, lo que más ha llamado la atención ha sido la actitud del PSOE, que no solo se ha desmarcado de Garzón, también ha señalado que sus opiniones las ha realizado "a título personal" y no como representante del Gobierno. Así lo afirmó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Pero el representante de la cartera de Consumo no ha dudado en contestar a la parte socialista del Ejecutivo asegurando que "la sostenibilidad es uno de los compromisos de este Gobierno ante Naciones Unidas y no la opinión personal de nadie".

A raíz de la polémica, muchos usuarios de Twitter han afeado el comportamiento de los representantes del PSOE por no defender a un ministro de su Gobierno; de hecho, todo lo contrario, han llegado a reclamar su dimisión o que rectifique, como ha sido el caso de los presidentes de Aragón (Javier Lambán) y Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page).

Lo que me resulta más asombroso del debate alrededor de los bulos de los últimos días, incluidas las críticas a las macro granjas, es la actitud del PSOE estrechando su propio campo y ensanchado a su vez el campo reaccionario. Dejan a su propia gente en "fuera de juego". — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) January 6, 2022

El bulo lo difundo si es funcional a mis intereses. Empezó con Iglesias y las residencias vía la derecha y el trumpismo político patrio y sigue hoy con Garzón y la carne y sin pudor alguno, de la mano de ministros y presidentes autonómicos del PSOE. Bulo de Estado. — NEGA ???? (@Nega_Maiz) January 6, 2022

Alberto Garzón es responsable de lo que ha dicho, no de lo que inventen la ultraderecha o algunos barones del PSOE. Los pueblos se vacían, entre otras cosas, porque han arruinado cientos de explotaciones de ganadería tradicional para instalar macrogranjas de multinacionales. pic.twitter.com/g5NSEI2MAi — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) January 6, 2022

Mensaje a los ministr@s del PSOE que están dejando tirado por los suelos a Alberto Garzón:

Cuando vengan las ultraderechas con bulos vuestros que os defienda vuestra PM. Fin de la cita. — ????️‍???????????????????????????? ????????????????????????????????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) January 5, 2022

Una cosa es que Marhuenda se dedique a propagar el bulo de Irene Montero y Garzón y otra es que se posicionen con las derechas dos "socialistas" como García-Page y Lambán. Hace tiempo que deberían de haberse cambiado de partido o ser expulsados del PSOE. pic.twitter.com/wWK49AxLw6 — Juan Aparicio (@_Juan__A) January 6, 2022

Posiblemente, la ausencia de declaraciones de Garzón ante el incumplimiento de las promesas de Sánchez y Ribera sobre las tarifas eléctricas son fruto de un excesivo sentido de la lealtad con el socio de Gobierno. El PSOE se lo ha pagado así. pic.twitter.com/8KHhb2hk0s — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 5, 2022

Garzón no ha atacado a la industria cárnica, todo lo contrario, critica los daños que la ganadería intensiva crea. Algunos medios, el PP y parte del PSOE difunden un infame bulo. 'La ganadería industrial devora el planeta', vídeo de Grenpeace España pic.twitter.com/ZXKiZnLXgJ — Famélica legión ???? (@Famelica_legion) January 6, 2022

En la primera imagen la carne que prefiere que comamos Alberto Garzón. En la segunda la carne que quieren que comamos PSOE, PP y sus medios de comunicación. pic.twitter.com/yRFRaRRMhJ — Panik (@Panik81) January 6, 2022

Alberto Garzón: ni el ministro dijo lo que se atribuye, ni es comprensible el desdén del Gobierno en un asunto que parecía que tenía consenso entre PSOE y Unidas Podemos. Si Sánchez no está conforme con el ministro, que lo hable con Díaz. Pero este raro lío sólo puede ir a peor. — Estefania Molina (@EstefMolina_) January 5, 2022

Si ya me sabe mal ver el linchamiento al que ha sido sometido Alberto Garzón por el tema de las macrogranjas, mucho peor ha sido ver la actitud del PSOE. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) January 6, 2022

No había caído, pero acabo de leerlo y es verdad. Lo que hay de fondo en la sobrerreacción de PP y PSOE en torno a la entrevista de Garzón en The Guardian son las cercanas elecciones en Castilla y León. — Peibol MA (@peiboletgr) January 6, 2022

El PSOE afea lo de las granjas a Alberto Garzón

Pero nunca verás al PSOE afear nada de lo que haga el emérito qué poquita vergüenza teneis ???????????????? — Yanis lacani???? (@janislcani) January 5, 2022