"Empatiza con tu enemigo": Iglesias sobre el conflicto por Ucrania en la tertulia de la Cadena Ser

Pablo Iglesias durante su intervención en El Ágora de 'Hora 25'.

Por Tremending

Pablo Iglesias quiso recordar este lunes la crisis de los misiles de Cuba en El Ágora de Hora 25, espacio de la Cadena Ser comandado por el periodista Aimar Bretos.

Lo hizo en el marco de una reflexión en torno a los tambores de guerra que suenan en Ucrania de un tiempo a esta parte. Un análisis que le llevó a diseccionar los intereses de EEUU y Rusia, así como la postura un tanto "subalterna" que mantiene Europa al respecto.

Relacionada:

"Putin es más de derechas que el caballo de Don Pelayo", llegó a esgrimir el que fuera líder de Podemos, no sin antes matizar que no estamos ante un conflicto de izquierdas y derechas, sino ante unos "intereses de Estado" que en su día llevaron a los americanos a no tolerar que los misiles de la URSS estuvieran en Cuba, a pocos kilómetros de su frontera.

Lesson 1: Empathize with Your Enemy 👇🏻 pic.twitter.com/veysJA6ItT — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 24, 2022

En su argumentación, Iglesias echó mano de un film titulado The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara, dirigido por Errol Morris. Un clásico del cine bélico que ha querido evocar para ilustrar el momento actual.

Relacionada:

Una cinta que aborda las complejidades y ambigüedades que entrañan los conflictos bélicos y que, según Iglesias, desliza una importante lección a tener en cuenta en este tipo de contenciosos militaristas: "Sé empático con tu enemigo".