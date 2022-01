Por Tremending

El periodista Carlos Herrera visitó este pasado fin de semana a Juan Carlos en su exilio dorado de Abu Dabi. Resulta que Herrera viajó al país árabe para ver la Expo de Dubai, pero ya que pasaba por allí, aprovechó la ocasión y se acercó un momento a ver al rey emérito y de paso hacerse una foto de recuerdo con su amigo.

El propio Herrera ha publicado la foto del encuentro en su perfil de Instagram.

Herrera también lo ha contado este lunes por la mañana en su programa Herrera en la Cope. El periodista destaca que Juan Carlos I "se encuentra muy bien de forma física y con ánimo". "¿Cómo me encontré al rey Juan Carlos? Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo", ha explicado Herrera a su audiencia.

El periodista ha añadido que el rey emérito está deseando volver a España. "Si charlas, evidentemente, sale el tema. La respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para explicar cuando se marchó de España. 'Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos…Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno", afirma Herrera en su programa. Pero mejor será que lo escuchen ustedes mismos.

📷 La foto de Herrera con el Rey Juan Carlos que constata el buen estado del emérito 👇 ➡️El comunicador viajó este fin de semana a Abu Dabi para encontrarse con el Monarca y charlar sobre su situación actualhttps://t.co/Rajse4oBpw — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 31, 2022

Durante su encuentro, Herrera y el rey emérito también tuvieron tiempo de charlar sobre la reciente separación de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. Juan Carlos I está al día de la situación sentimental de su hija y, añade Herrera, de lo que pasa en España: "Está permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa, escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otras, ve informativos de televisión, está en contacto permanente con España. Intercambia opiniones con sus amigos".

Recapitulando: sabemos a través de Herrera que Juan Carlos I está bien físicamente, más delgado, con ánimo, al tanto de las cuitas familiares y pendiente de lo que acontece en España, a la que está deseando volver. Para algunos esta información puede ser más que suficiente. Para otros, sin embargo, esta visita a Juan Carlos I se queda un poco corta. Hay quien considera que si vas a ver al rey emérito no estaría de más preguntarle por sus problemas con la Justicia y con Hacienda, si piensa devolver el dinero que se llevó de forma presuntamente fraudulenta y si piensa pedir perdón a los ciudadanos. En este sentido, la periodista Esther Palomera ponía el dedo en la llaga en la tertulia de El Programa de Ana Rosa. Compartimos su reflexión.

Sobre el encuentro entre el Rey Juan Carlos I y Carlos Herrera, Esther Palomera deja este acertada reflexión. "Desde el punto de vista periodístico, viajar a Abu Dabi para hacerse una foto con el Rey y decir que está más delgado, a mi me parece un ejercicio baldío". pic.twitter.com/fbREp1YUkd — DΛПIΣL 🌐 (@Daniel_Globo_) January 31, 2022

Carlos Herrera se va a Abu Dubai a ver a Juan Carlos Huido y como buen mamporrero real lo que dice es que está más delgado🤦, ni si va a pedir perdón, ni nada por el estilo. Lo está blanqueando para ir preparando su vuelta? — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) January 31, 2022

En cualquier caso, lo más destacable de la visita de Herrera al rey emérito es que este último está como loco por volver a España y sólo está esperando el momento adecuado. En principio, Juan Carlos I estaría esperando a que la Fiscalía del Tribunal Supremo cierre las diligencias abiertas en su contra por tres casos diferentes, algo que podría producirse en breve, una vez que la Justicia suiza ya archivó la investigación que había abierto contra él por el cobro de comisiones aunque dejó acreditado el deseo de Juan Carlo I de ocultar su fortuna. Ya lo han leído antes: para Herrera el rey emérito puede volver cuando quiera, que para eso se lo ha ganado. Es más para apoyar su tesis, Herrera ha entrevistado ni más ni menos que al expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha sido muy contundente: "El sitio del rey emérito está en España". Vean. Y es que desde hace tiempo la prensa más conservadora está abonando el terreno para el regreso de Juan Carlos I, que para eso es rey y puede hacer lo que le dé la gana.

#ENTREVISTA 🎙️ Aznar, sobre el regreso del Rey Juan Carlos: "Debería estar aquí" 📻El expresidente del Gobierno ha ratificado que "el sitio del Rey emérito está en España" https://t.co/f9SWbXqu08 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 31, 2022

¿Y qué dice la legión tuitera al respecto? Pues, división de opiniones, aunque abundan las que ven en Herrera a un mero cortesano más interesado en servir a su señor que en informar de verdad, incluso sobre otros asuntos de la actualidad.

Si Carlos Herrera fuese valiente hablaría en su programa de las inmatriculaciones o de la pedofilia o de los bebés robados… pic.twitter.com/pc2XVPglDZ — Antón Almo®️♥️💛💜VK🌍 (@AntonAlmo) January 30, 2022

Habrá dicho ya algo Carlos Herrera sobre los casos de pederastia en @Confepiscopal , la empresa que financia la cadena de radio que le paga? — M. P. Perálvarez (@peralvarezm) January 27, 2022

Eh, no os indignéis con Herrera por blanquear a un delincuente. Su avión con destino a Somalia hacía escala en Abu Dabi y solo aprovechó para pasar a saludar a un amigohttps://t.co/gGW5EGVHOx — El Jueves (@eljueves) January 31, 2022

Carlos Herrera se ha ido a entrevistar al Emérito. A Somalia, como prometió, no. Qué cosas… — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 31, 2022

Carlos Herrera dice que Juan Carlos volverá a España antes o después. Creen que el cortijo es suyo. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 31, 2022

No se iba a Somalia? — miguel angel cano (@miguelac62) January 31, 2022

Carlos Herrera parece más político que periodista, visita al rey pero no se va a Somalia.. — Política y cultura #CyL (@ElPrncipeNegro1) January 31, 2022