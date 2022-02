Por Tremending

La radio, siempre tan estoica y reposada, se encontró ayer con un momento poco común. Con motivo del Día de la Marmota, Àngels Barceló daba la noticia de la muerte de Milltown Mel, el animal de la celebración de Nueva Jersey, que provocó muchas reacciones en redes y también en su programa.

La tragedia de la marmota Milltown Mel provoca un ataque de risa en directo: @soniapalomino, @jl_sastre y @AngelsBarcelo 🤣 jajajjajajajjajajajjajajaja pic.twitter.com/pwu0nt0BZQ — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 2, 2022

Mientras comenzaba a leer la información una leve risa de José Luis Sastre provocó una carcajada general que contagió a Àngels y todo el equipo de Hoy por Hoy en la Cadena Ser.

Ángels no pudo contener el ataque de risa ante las preguntas que le planteaba Sastre. "¿Entonces habrá invierno hasta junio?", se preguntaban. El colaborador no podía entender cómo no había una sustituta para Milltown.

El ataque de risa se contagió también a algunos tuiteros y oyentes, que disfrutaron igual que los locutores de este momento poco habitual en las noticias radiofónicas.

Esos momentos en los que, aunque quieras, no puedes reprimir la risa 😂😂 https://t.co/w7VybnLCuB — Pepe Lasmarías (@PepeLasmarias) February 2, 2022

"Pero cómo que se ha muerto Mel, si su sustituta está hibernando, joder" https://t.co/a1zhupzk9A — Alex Sanchis ✌🏻🇵🇸✌🏻 (@AlexSanchis_) February 2, 2022

Están descojonados los tres me encanta https://t.co/mFdynqTT1o — Miguel Walls (@migueljiwalls) February 2, 2022

Y lo sano que es reírse… https://t.co/1FyWRqvP5F — Mabel Caballero (@MabelCaballeroH) February 3, 2022

Una tragica muerte y la ser haciendo risas. Que insensibilidad! — Marquesado de Galapagar Constituyente (@NeuroColectiva) February 2, 2022

¡Qué maravilla esa risa tan espontánea y auténtica!! y por tanto placentera y contagiosa. ¡Viva la risa (incontrolable)! — Artur A. (@Buxane) February 2, 2022