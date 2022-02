Ayuso se jacta de que sus abuelos no le hablaran de la Guerra Civil y los tuiteros se revuelven: "Mi abuelo tampoco me habló, lo fusilaron en el 36"

Isabel Díaz Ayuso está prestando apoyo a Alfonso Fernández Mañueco de cara a las elecciones del próximo domingo en Castilla y León. Sus intervenciones, siempre con la palabra libertad por bandera, están dejando ojiplático a más de uno fruto de ese desparpajo tan suyo.

Un desparpajo leído –y por tanto perfectamente estudiado– que va diseminando por Castilla y León, reducto moral de la patria, a base de pequeñas píldoras con la ignominia y el odio a la izquierda como sustrato.

Relacionadas:

Junto a sus ya conocidas declaraciones en las que venía a tildar de "errores" los abusos sexuales de la Iglesia, compiten en vileza otras en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid se jacta de no haber recibido ningún tipo enseñanza sobre la Guerra Civil por parte de sus mayores porque, según cuenta, "le querían libre de odios".

Ayuso: "Hemos visto de todo, hemos visto a Franco volando en helicóptero […] A mí nunca me hablaron de la Guerra Civil mis abuelos, porque me querían libre de odios" pic.twitter.com/LLGsf4pACu

Como era de prever, estas declaraciones han sembrado la discordia entre la comunidad tuitera, que no ha dudado cargar contra Ayuso:

Di que si, en Alemania que no hablen de la 2WW y que se diga "ni nazis ni judíos. Ni del Eje ni de los Aliados, libre de oídos" Eso sí, para que no te hablasen de nada…bien que aquí la señora tiene pasado falangista ferreo(a partir de 1:35) ⬇️⬇️ https://t.co/HhaBzHbSTv

No hija no, tus abuelos no te hablaron de la guerra civil por la vergüenza que les daban los republicanos de las cunetas. Por lo mismo que tampoco hablas de los ancianos de las residencias.

VERGÜENZA

— Podemos 1969 ❤️✊💜 (@Gepetus_Browney) February 8, 2022