El curioso hilo que explica cómo Tik Tok ha transformado la narración de la guerra en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado la vida de muchas personas en poco tiempo. Desde fuera, la gente intenta comprender lo que ocurre a través de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales. Y es que la 'guerra moderna' tiene nuevos canales de narración y un lenguaje actualizado.

O eso es lo que intenta explicar en su hilo la comunicadora Gina Tost, que hace un recorrido por las cuentas Tik Tok de las personas que están viviendo de primera mano las consecuencias de la guerra.

El hilo equipara las cuentas de Tik Tok a los antiguos diarios personales, que intentaban plasmar el día a día de las personas, en este caso, dentro de una guerra. Por lo que el mensaje es esencialmente el mismo, pero el canal de transmisión ha cambiado. No hay que esperar a que aparezca un diario tiempo después de la guerra. Ahora es inmediato, se puede seguir el día a día al instante.

Tost utiliza el ejemplo de Valerisssh, una tiktoker ucraniana que narra su día a día desde dentro del conflicto. A través del lenguaje de Tik Tok, con challenges y música puedes ver cómo es un refugio antibombas, qué se puede comprar en el supermercado y cómo viven los jóvenes la guerra.

¿Quién no ha visto este trend de "cosas en mi casa that just make sense" pero ahora "en mi refugio antibombas que just make sense".

Y paro ya de ver vídeos porque estoy muy sensible.

Me he prometido no ver las noticias de la tele.

No puedo.

No aguanto.

Tengo el corazón en un puño y me echo a llorar viendo a los periodistas jugarse la vida y escuchando testimonios de Ucrania.

— Gina Tost (@GinaTost) March 9, 2022