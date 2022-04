La ultraderecha convierte "Paracuellos" en 'trending topic' tras la referencia de Zelenski a Gernika: "Criticar al fascismo no les gusta, por lo que sea"

Cuando te picas porque alguien haga referencia al bombardeo indiscriminado de población civil perpetrado en Gernika en 1937 por la legión cóndor nazi y la Aviación Legionaria fascista, es para hacértelo mirar. Pues es justo lo que ha pasado con la ultraderecha española en las últimas horas.

Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habló en el Congreso de los Diputados por videoconferencia y, como ya ha hecho en otros parlamentos, hizo una referencia a la historia del país para el que habló, haciendo un símil con la ocupación rusa de su país. "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937", aseguró en referencia al atroz bombardeo de Gernika, que Picasso retrató en el cuadro homónimo. Pues bien, solo un rato después, "Paracuellos", se ha convertido en trending topic en Twitter.

Incluso un eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, no ha podido evitar criticar la referencia y hablar de "esa mentirosa iconografía y mitología soviética" y sacar "Paracuellos" a colación.

Una curiosa y elocuente anécdota, ejemplo del negacionismo del golpe de Estado franquista y la posterior dictadura española de una parte de la derecha española, que hace bien poco incluso se atrevía a decir que el actual Gobierno es peor que el que había en la dictadura.

Estas son algunas de las reacciones al hecho de que "Paracuellos" se haya convertido en trending topic:

He elegido un mal ejemplo, algunos en el congreso no sé si condenan el bombardeo…

No me digas q no has disfrutado viendo los caretos de la bancada derechona aplaudiendo forzadamente.

