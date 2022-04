El Ayuntamiento de Madrid se ha visto envuelto en el asunto de las comisiones por las mascarillas por el que están siendo investigados Alberto Luceño y Luis Medina. Y el regidor, José Luis Martínez-Almeida, ya se muestra a la defensiva.

"¿De quién depende la Fiscalía? Porque si sabemos responder sabremos responder a por qué sólo se investiga tanto los contratos de Ayuntamiento y Comunidad". Así respondió a la prensa antes de asistir al Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Y va un paso más allá aún al dirigirse a la izquierda mientras afirma que "lo que no lograron en las urnas no lo van a lograr con una cacería".

Los tuiteros como era de esperar ya han reaccionado a estas declaraciones del alcalde de la capital. No dan crédito a sus palabras.

Hace falta ser sinvergüenza el tal Almeida que en una de sus infinitas procesiones de estos días dice que la culpa de todo es de la Fiscalía y que el Ayuntamiento no tiene ninguna. El Ayuntamiento que contrata chorizos no tiene ninguna culpa

1️⃣Negación: no hay nada 2️⃣Ira: la oposición 3️⃣Negociación: bueno amos a ver 4️⃣Depresión: soy una víctima

¿Los 6 millones que se embolsó la banda de pijos y marqueses saqueadores eran de Almeida? No. Era dinero público de todos los madrileños. Almeida no es víctima de nada y hay que tener muy poca vergüenza para decir esto. Lo que sí sabemos es que conocía la estafa y no la denunció. pic.twitter.com/fZl626m4cz

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 15, 2022