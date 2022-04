El juez investiga por qué el Ayuntamiento de Madrid pagó más de 300.000 euros por el transporte del material sanitario de Luceño y Medina

Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que coordinó la compra de mascarillas para el consistorio en plena pandemia, no supo explicar los pagos realizados por el transporte del material sanitario adquirido por el consistorio en plena pandemia, una operación que hoy está en el juzgado.

En su declaración ante el fiscal, que tuvo lugar el 16 de marzo de 2021, la funcionaria mostró su disposición a colaborar con la investigación, aunque no logró evacuar todas las dudas mostradas por el representante del Ministerio Público, según consta en el video al que ha tenido acceso este periódico.

"¿Se encargó usted de todos los contratos que tenían que ver con la pandemia?", le preguntó el Fiscal. "Prácticamente me encargué yo, porque el coordinador de emergencias cogió Covid la primera semana", contestó este alto cargo del área de Hacienda.

Según la documentación aportada a la Fiscalía por el consistorio, el transporte de las mascarillas enviadas desde China por la empresa Leno corrió a cargo del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, hubo dos transportes por sendos importantes de 159.252,97 euros y 165.690,14 euros (en total, 324.943 euros), según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Público. En efecto, el Ayuntamiento de Madrid pagó el transporte del material sanitario que recibió de la empresa Leno, algo que hoy investiga el juzgado.

"En este listado aparecen los tres contratos con Leno, de las mascarillas, de los guantes y de los tests, pero aparte aparecen otros dos, quería que me explicara a qué corresponde. Son estos dos últimos", le señaló el Fiscal a Collado en la declaración de marzo de 2021, cuando llevaban ya unos cuarenta minutos de declaración.

La funcionaria no logró dar una explicación clara sobre este punto. "Había dos formas de hacer contratos. O con portes y te lo depositaban, y eso solía ser cuatro meses, o te buscabas la vida y contratabas una empresa de logística para que hubiera un hueco en un avión o te consiguiera sacar parte", afirmó en un tramo de su exposición.

Collado no ocultó su malestar con Luceño por la compra de una partida de 2,5 millones de guantes a la empresa Leno, una operación en la que también estuvo involucrado este empresario y que fue cancelada por el ayuntamiento debido a que no correspondía a lo pactado.

"Todos nos sentimos traicionados. Después de estar esperando este material, lo que habíamos luchado, lo que habíamos llorado y dejado de dormir, crees que te han estafado. Es durísimo. Me parecía profundamente injusto", declaró.

"Me dijo que tenía un amigo..."

Collado contó al Fiscal cómo conoció a Alberto Luceño, uno de los comisionistas que actuó en este caso, hoy en manos de la justicia. Relató que supo de su existencia a través del empresario Luis Medina, aunque no supo aclarar cómo conoció a este último. "No recuerdo quién me puso en contacto con Medina", afirmó.

Lo que sí tenía en su memoria fueron las palabras que Medina utilizó como carta de presentación de Luceño. "Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si dijo socio, que tenía empresas en China, y muchísima experiencia en el mundo comercial chino, y que tenía proveedores fiables", relató.

El Fiscal le preguntó por qué Luceño no contactó directamente y lo hizo a través de Medina, algo que Collado no supo responder.