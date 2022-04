"Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida" y "nos han estafado seguro": los whatsapps del contrato de las mascarillas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, llamó directamente a Luis Medina en plena negociación con el Ayuntamiento de Madrid por el contrato de mascarillas por el que Medina y su socio Alberto Luceño están siendo investigados.

La llamada se produjo el 26 de marzo, cuatro días antes de que los investigados ingresaran sus primeras comisiones, según desprenden los WhatsApp del sumario del caso, publicados por El País.

Estos mensajes se realizaron entre Luceño, uno de los imputados, y Elena Collado, alto cargo del consistorio. "Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida", dijo Luceño a su interlocutora el 26 de marzo de 2020. "Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado", contestó Collado.

En los mensajes previos, Luceño había pedido a Collado: "Confirma cuándo enviáis contratos firmados". "Mira a ver si está todo correcto en los contratos", respondió la responsable por parte del Ayuntamiento de Madrid.



Almeida aseguró hace unos días que esta llamada "se produce después de la formalización del contrato porque se me comunica que va a hacer una donación de 183.000 mascarillas entre el 12 y el 15 de abril".

Fue la propia Collado la que entregó a la Fiscalía Anticorrupción su registro de mensajes con Luceño, unas conversaciones que empiezan el día 23 de marzo de 2020 y terminan en el mes de noviembre, justo el mes en el que los investigadores pidieron información al Ayuntamiento sobre el caso.



De las conversaciones de este sumario también ha salido a la luz que el Gobierno de Almeida envió 50.000 mascarillas al hospital de la mujer de Luceño como donación por uno de los pedidos.

"Nos han estafado seguro"

"Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida [...] Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro", escribió el 8 de abril Elena Collado, alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, a Luceño.

Collado, responsable de Compras, había detectado irregularidades ese día. El ministerio público relataba en su escrito que, tras comprobar que le habían enviado "guantes de ínfima calidad", contactó con Luceño y le mandó una fotografía tomada en un supermercado ese mismo día en la que "se podía comprobar que un par de guantes" iguales a los recibidos, "por los que el Ayuntamiento de Madrid había pagado dos dólares, se ofrecían al público por poco más de ocho céntimos de euro".

Luceño le dijo entonces que había conseguido que los suministradores rebajaran el precio inicial, por lo que devolverían al Ayuntamiento 4,025 millones de dólares. Sin embargo, el ministerio público señala que lo que realmente hizo fue quitar las respectivas comisiones que iban a obtener en esta operación concreta y con las que habían inflado el precio.