Las palabras de Anabel Alonso sobre su excompañero de reparto en '7 vidas' Toni Cantó: "No lo reconozco"

Por Tremending

La actriz Anabel Alonso ha sido entrevistada por el diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví. En su charla, el político y la artista han hablado, entre otras cosas, del que fuera compañero de filas de Alonso en la serie 7 vidas, Toni Cantó.

Según ha descrito la actriz, con el que pasó de actor a hacer carrera política en tres partidos, UPyD, Ciudadanos y el PP, tenía una buena relación por aquel entonces. "Estábamos todos más centrados en nuestro trabajo y nunca se hablaba de política para nada", ha explicado. Pese a ello, Alonso asegura que algo en él ha cambiado.

"De repente, después de entrar en Ciudadanos, yo no sé qué giro… Porque uno puede tener una ideología u otra a mí me da igual, pero claro, cuando empiezas a ir por unos derroteros… Yo al Toni Cantó de ahora te juro que no lo reconozco", ha asegurado la artista.

Alonso ha sido crítica con los numerosos cambios de filas que ha protagonizado Cantó, con sus posicionamientos en Twitter y con su actual puesto como director de la Oficina del Español, de la que ha cuestionado su utilidad: "¿Cómo es esto defender el español en Madrid? Por favor, cuéntamelo, qué lógica tiene".