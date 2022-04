¿A quién saluda Joe Biden? Eso es lo que miles de usuarios en redes sociales se preguntan después de algunas intervenciones públicas del presidente de Estados Unidos, de 79 años. Al terminar sus discursos, el líder estadounidense ha cogido la manía de girarse y extender la mano buscando un saludo que no llega.

Recientemente ha hecho este gesto dos veces: en un acto sobre economía en la universidad de Carolina del Norte y en un encuentro en la ciudad de Auburn, en el estado de Washington.

Sin embargo, también lo hizo el pasado año. En este caso, tosió en su mano y después la colocó en disposición de entrelazarla con alguien. Estos son los tres momentos en orden cronológico.



Esta reacción ha provocado que los usuarios teoricen para averiguar qué le pasa a Biden. Pero también ha desatado una ola de memes para colocar al mandatario a alguien al que saludar.

Joe Biden saluda nuevamente al "anima del carotero" Thank, thank. 🙂 pic.twitter.com/WRZFj6MmV5

Wish you were here. pic.twitter.com/NqFQwMLzMl

— CELESSON (@chemapizca) April 16, 2022