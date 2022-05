"A ver si cunde el ejemplo": aplausos al gesto de Nadia Calviño evitando una foto solo con hombres

Por Tremending

Nos hemos acostumbrado, pero no es normal. Fotos de autoridades, jueces, empresarios, en eventos o congresos en los que no hay ni una sola mujer o su presencia es anecdótica. Estampas que perpetúan la imagen casposa pero real que se asocia al poder en este país: un hombre con chaqueta y corbata. Y quién diga que no es así, que pregunte a una mujer con algún cargo de responsabilidad cuántas veces ha tenido que aclarar cuál es su puesto cuando se han dirigido a sus compañeros hombres de menor rango pensando que están por encima de ella.

Pero en algún momento hay que decir basta. Eso es precisamente lo que ha hecho este martes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nadia Calviño ha rechazado hacerse una foto con los organizadores del Fórum sobre Liderazgo Empresarial y Directivo "Madrid Leaders Forum".

A la entrada al acto se dirigieron al photocall, pero en un momento dado la vicepresidenta se dio cuenta de que iba a ser la única mujer en la imagen y se retiró. "Lo siento, de verdad. Lo tendríamos que haber hablado", explicó a los organizadores.

Calviño ya había avisado el pasado mes de febrero: "No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer".

No obstante, finalmente sí posó en la foto oficial al estar también la secretaria general de CEIM, Sara Molero. Su gesto ha sido aplaudido en las redes, aunque también ha sufrido algunos insultos de perfiles bastante predecibles.

Calviño cumple y se va.

Ha abandonado un Photocall donde solo había hombres. — Irene Rupérez (@IreneRuperez) May 10, 2022

Calviño avisó que no volvería a posar en una foto de un acto en el que sólo participaran hombres. Hoy lo ha cumplido — Helena Resano (@helenaresano) May 10, 2022

No soy muy fan de Calviño, pero le reconozco el coraje al retirarse de la foto en la que solo hay hombres con ella 👏🏻👏🏻#machismoempresarial — JohnCharles I TheLongHands 🔻 (@IJohncharles) May 10, 2022

Nadia Calviño es la ostia!! Había prometido hace días que no se fotografiaría y lo ha cumplido. pic.twitter.com/uBcux4G6dk — Lucas 🌹🏳️‍🌈🔻🇵🇹 (@ZeCPequeno) May 10, 2022

Vale el ejemplo, a ver si para otra les da vergüenza a los señoros. 🍃 — βαηүαηֻVĭηεѕֻ (@Banyan_Vines) May 10, 2022

Hace unos meses, Nadia Calviño avisó de que no volvería a "hacerse una foto" o a "participar en un debate" en el que "fuese la única mujer".

Pues dicho y hecho: https://t.co/njJucyxWtZ — Patricia Rivero (@PatriciaRivero8) May 10, 2022

Ole 👏🏻 a ver si algunos consejos dejan de oler a huevos rancios y se renuevan un poco no? Parece mentira que estemos en 2022 y algunos se hayan quedado en 1950. — Dani 🇪🇸🇬🇧🇫🇷 (@dannedu) May 10, 2022

lo bien que me cae esta mujer https://t.co/NZOwVOAVbr — Adri Román 🇪🇸🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺 🥭 (@adriroman__) May 10, 2022

Bien por Calviño. Más allá del gesto, el compromiso. https://t.co/Fb4Rspuhli — Paloma Jara (@paloma_pirfa) May 10, 2022

SÍ SEÑORA!!!!! A ver si cunde el ejemplo y empezamos a ponernos a la mujeres en nuestro sitio https://t.co/EcmHQM5Qa6 — 🇪🇸🏳️‍🌈C. Barrachina🏳️‍🌈🇪🇸 (@Bardenera) May 10, 2022

Es que es increíble que todavía estemos así. — Al (@Almatinas) May 10, 2022

No aceptar lo inaceptable es un acto político. Ahora bien, que la primera persona que decide renunciar a estas imágenes bochornosas sea una mujer debería hacernos pensar. BRAVO por Calviño. pic.twitter.com/i2vXKCRzcN — Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) May 10, 2022

Ya me cae mejor, lo que son los pequeños gestos. — Cruiz (@Cruiz34320187) May 10, 2022

Lo prometido es deuda — maricarmen blanco (@MairuchaBlanco) May 10, 2022

👏👏👏👏 — J. Francisco Gómez Fdez. (@ju_fran01) May 10, 2022