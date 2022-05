Si a Pedro Sánchez y al Gobierno les dieran un euro por cada insulto y cada acusación gruesa, hoy tendrían un buen plan de pensiones. Entre los piropos: "Peores que el virus", "sepultureros", "okupa", "sociópata"… A Pedro Sánchez hasta El País le llamó "insensato sin escrúpulos" en 2016, cuando el lío interno en el PSOE.

Este miércoles, el diario ABC se ha encargado de la última. El mismo diario que no llevó nada en su portada sobre la Gürtel el día que arrancó el juicio sobre la Gürtel o que acusó de "censura" a Sánchez pero abrazó la ley mordaza, habla ahora de… "golpe al Estado" de Sánchez.

No hay día en el que la derecha no hable de "golpe al Estado". Para sus editorialistas, todo es un "golpe de Estado". Luego vendrán los golpes de Estado de verdad, y nos dirán que no pasa nada porque el Gobierno de coalición era también muy malo. pic.twitter.com/Gb7n4YnY1O

— Ibon Uría Molero (@iuriamolero) May 11, 2022