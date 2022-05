Elon Musk responde con un escatológico 'emoji' a las explicaciones de un directivo de Twitter sobre las cuentas falsas

Por Tremending

Elon Musk ha amasado una gran fortuna y tiene un buen ojo empresarial. Pero también hay que reconocer que es un poco cuñado. Es la representación literal de la frase: "Cada vez que habla mi cuñado sube el pan". O baja, en este caso. Con un solo 'emoji' ha hecho caer las acciones de Twitter de un valor de 45,10 dólares a 37,80 dólares.

El directivo de Twitter, Parag Arawal, explicó en un hilo todo el asunto de las cuentas falsas. "Medimos esto internamente. Y cada trimestre hemos estimado que menos del 5% del número de usuarios activos diarios monetizables (mDAU) del trimestre son cuentas spam", explicaba.

💩 — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

So how do advertisers know what they're getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

Ante toda la explicación la respuesta de Musk fue poner el 'emoji' de una caca. Lo que equivaldría en una conversación a hacer una pedorreta mientras alguien explica algo. No es lo más educado, pero es una demostración de lo que es Twitter y aquí a Parag le faltó un poco de 'calle'.

"¿Cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter", añadía en otro tuit el posible comprador de la red social.

The hard challenge is that many accounts which look fake superficially – are actually real people. And some of the spam accounts which are actually the most dangerous – and cause the most harm to our users – can look totally legitimate on the surface. — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Now, we know we aren't perfect at catching spam. And so this is why, after all the spam removal I talked about above, we know some still slips through. We measure this internally. And every quarter, we have estimated that <5% of reported mDAU for the quarter are spam accounts. — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Aunque parece que la compra de Twitter continúa adelante, Musk mostró sus dudas sobre la cantidad de cuentas falsas que tiene la plataforma. "El desafío más difícil es que muchas cuentas que parecen superficialmente falsas, en realidad, son personas reales. Y algunas de las cuentas falsas que en realidad son las más peligrosas, y causan el mayor daño a nuestros usuarios, pueden parecer totalmente legítimas", explicaba Arawal.

Con todo, el directivo de Twitter mantiene que sus "estimaciones internas reales para los últimos cuatro trimestres estuvieron muy por debajo del 5%" de cuentas falsas. Aunque todo indica que lo más difícil de medir en Twitter será la paciencia de los encargados de negociar con Elon.