Estallidos de bombas a pocos metros y misiles sobrevolando su cabeza: el vídeo de un reportero de guerra que recorre las carreteras del Donbás

Por Tremending

Se cumplen tres meses desde el inicio de la guerra en Ucrania. La situación en el Donbás es "extremadamente difícil", según palabras del presidente Volodímir Zelenski. Constancia de ello dejan los testimonios de los reporteros de guerra trasladados a la zona, que se juegan la vida para informar sobre todo lo que sucede en el frente.

Es lo que ha hecho el fotoperiodista de la agencia AFP Aris Messinis. En las últimas horas, Messinis ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo que ha grabado desde su coche mientras recorría las carreteras del Donbás, al este de Ucrania. Un minuto y cuatro segundos en el que se pueden ver estallidos a pocos metros de su posición y escuchar misiles sobrevolar por encima de él.

Unas imágenes que parecen estar más cerca de la ficción que de la realidad, pero que son la tónica diaria de lo que se vive en las zonas más castigadas por la ofensiva rusa, tal y como ha quedado documentado en numerosas fotos del reportero.

At the city of #Bakhmut in the eastern Ukrainian region of #Donbas on May 22, 2022.#Ukraine pic.twitter.com/HTs0wMxtk8 — Aris Messinis (@ArisMessinis) May 22, 2022

In the village of Mala Rogan, east of Kharkiv, after the Ukranian troops retook the village on March 28, 2022. pic.twitter.com/I2p7XcLeg6 — Aris Messinis (@ArisMessinis) March 28, 2022

Este no es el único ejemplo la labor de los profesionales de la información desplegados sobre el terreno. De hecho, el periodista de Público Jairo Vargas Martín documentó cómo fue el asedio ruso en Kiev durante las primeras semanas de conflicto y cómo la ciudad de Járkov se refugió en los túneles del metro para protegerse de las bombas.

Esto es un bloque de viviendas en Obolon, un barrio de Kiev a pocos kilómetros del centro. A las 5:00 ha sido bombardeado. Hay dos muertos. Al lado, un colegio. La artillería ha seguido sonando gran parte de la mañana. pic.twitter.com/reIkubePFr — Jairo Vargas Martín (@JairoExtre) March 14, 2022

Pasamos una noche en el metro de Járkov, refugio de cientos de personas antes los constantes bombardeos que sufre la segunda ciudad de Ucrania. pic.twitter.com/zlgI3N3Z1O — Jairo Vargas Martín (@JairoExtre) March 21, 2022