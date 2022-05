Anabel Alonso retrata a una diputada de Vox por su defensa de los piropos: "La gente evoluciona. No es tu caso"

Por Tremending

El acoso callejero y los piropos han sido un tema muy debatido en los últimos días. Desde que la diputada de Vox, Carla Toscano, defendiese como "muestras de admiración e ingenio popular" que los hombres den opiniones no solicitadas sobre los cuerpos de las mujeres, le han llovido las críticas.

La actriz Anabel Alonso fue una de las que salió al cruce. Siempre muy activa en redes, no perdió la oportunidad para dar su opinión sobre el porqué de la defensa de la ultraderecha a los piropos.

La gente evoluciona.

No es tu caso. pic.twitter.com/ScnBdu5eCJ — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) May 26, 2022

De forma muy escueta pero precisa, la actriz respondió: "La gente evoluciona. No es tu caso". No le hizo falta mucho más para exponer el punto de toda esta cuestión.

Que los piropos sean más o menos creativos, no quita que no sean solicitados e incomoden a las mujeres en la calle. Y no es que les sobren los espacios seguros.

También hay insultos muy creativos, y si no que se lo digan a los argentinos. Pero eso no quita que sean insultos al fin y al cabo. No parece que la creatividad sea un baremo a tener en cuenta en toda esta cuestión.

Mientras tanto, la ultraderecha sigue luchando por conservar todo aquello que pertenece a tiempos pasados, "tiempos mejores", no dejan de repetir. Eso siempre dependiendo de a quién le pregunten.

Es surrealista en 2022 escuchar a una diputada diciendo este tipo de cosas y lo peor es saber que esto cala en la gente. https://t.co/tAUnpg83IK — adrián (@_itsnightingale) May 26, 2022

a mi si que me da pena que me lleven acosando por la calle desde que tengo 8-9 años hombres que podrían sacarme hasta 50 años https://t.co/JvUVDwB9B9 — chimpokomona ♡ (@akalalyy) May 27, 2022

No se trata de odio ni de belleza. Se trata de respeto. https://t.co/ic2mO1s5vK — Lourdes Escobar (@Lourdes74174611) May 26, 2022

Rebajar la admiración a la cosificación? Wow https://t.co/19gCojp9v0 — Celia 🌺 (@celiargzrldn) May 26, 2022

Carla Toscano va por la vida encontrándose con poetas, que pena que las demás nos encontremos con hombres que podrían ser nuestros padres-abuelos diciéndonos que nos comerían to o que nos chuparían las tetas. No es odio a los hombres, es no querer oir babosadas https://t.co/LMKjySdwsQ — Yaiza Rodriguez (@Yaiza_14) May 27, 2022

¿¿¿En serio??? ¿Pero que le pasa a ésta gente de Vox?😫😫 https://t.co/OPtVXlWgLJ — Miru (@mirubcn) May 27, 2022

Eso es lo que le da pena?. Pero dicen que no hay maltrato machista. Eso sí que dá pena. https://t.co/JutywX0tjW — ISABEL LOPEZ (@ISABELL69330598) May 26, 2022

Esto no lo había visto. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ https://t.co/MYsomHPbZS — Lucas 🌹🏳️‍🌈🔻🇵🇹 (@ZeCPequeno) May 26, 2022

Diossss, q vergüenza ajena. Mujer objeto, no, lo siguiente. Asco y vergüenza ! Las mujeres q le han votado 🤮 https://t.co/Fw4ancTGmq — isabel huerta bueno (@buenohuerta1) May 27, 2022