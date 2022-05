El "troleo nivel dios" a la Asociación Nacional del Rifle: "Gracias por todos los pensamientos y oraciones"

"Hemos hablado directamente a Wayne LaPierre en la Convención de la NRA y le hemos agradecido sus pensamientos y sus oraciones". Así reza el tuit viral de The Good Liars, la cuenta de unos humoristas conocidos por sus bromas y críticas a la derecha norteamericana. Todo con el contexto de la reciente convención anual de la NRA (Asociación Nacional del Rifle de EEUU), pocos días después de la peor matanza escolar en una década. Y también mientras muchos se preguntan por qué no se hace nada para limitar el acceso a las armas, en un país donde parece que es más sencillo comprar un rifle que tabaco o alcohol.

En el tuit de The Good Liars, también un vídeo que algunos han definido como "troleo nivel dios".

We spoke directly to Wayne LaPierre at the NRA Convention and thanked him for all his thoughts and prayers. pic.twitter.com/EfdDrgD4Af

— The Good Liars (@TheGoodLiars) May 29, 2022