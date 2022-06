"La Rosa de España que merecemos se llama Rosa Olucha": los tuiteros aplauden las palabras de la mujer de Santi Millán sobre el vídeo sexual

El vídeo sexual de Santi Millán ha sido inevitablemente uno de los temas de la semana. Hay quienes lo han visto y quienes no pero conocen su existencia. Todo el mundo tenía algo que opinar al respecto, pero sólo algunos pusieron el foco en lo realmente importante, se había cometido un delito.

La pareja de Santi Millán y directora de televisión, Rosa Olucha, fue una de las que sufrió los daños colaterales. No sólo tenía que ver cómo cometían un delito contra la intimidad de su marido, sino que recibió una cantidad de mensajes de acoso y otros tantos victimizándola.

Finalmente, tuvo que romper su silencio y poner el foco en lo realmente importante. Tras explicar que aunque ella no era la mujer del vídeo, no era víctima de ninguna infidelidad, aclaró que donde se tienen que dirigir las miradas es al delito que se ha cometido.

Las palabras de Olucha invitan a la reflexión sobre cómo la sociedad inmediatamente emite juicios sin conocer los contextos y cómo el morbo continúa ganando al respeto a la intimidad de las personas.

Los tuiteros han aplaudido el mensaje de la directora, en respuesta a aquellos que inmediatamente la posicionaron como una víctima.

No son modernos, no son artistas liberales. Cada persona tiene una vida que es suya, tiene unos códigos y un sentido de la lealtad propio. Que no tiene que ser el de la mayoría. Esa mayoría que seguramente sea todo de cara a la galería. Bravo Rosa Olucha, 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/SIsNLW7tpD

— 🌺💀MARI MADALENAS💀🌺 (@MariMagdalenass) June 20, 2022