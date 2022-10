Para ser cosa de Pablo Iglesias como decían en su día, mucho se están resistiendo en el Partido Popular de Madrid a la creación de una comisión de investigación sobre las muertes en residencias en la pandemia ¿no?

Pues bien, cuando creíamos que el nivel del Gobierno de Ayuso con este tema ya estaba por los suelos, han puesto a hablar sobre el asunto a su vicepresidente Enrique Ossorio, el mismo que se tomaba a guasa las cifras de pobreza en la Comunidad de Madrid.

En concreto, Ossorio afirmó este miércoles: "Esta comisión solo tiene interés electoral y va a causar un daño a los familiares que podrán pensar, '¿Se podría haber evitado?'. Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, no es procedente".

Tras sus palabras, varios partidos de las oposición han criticado duramente su insensible alegato y han pedido su cese.

Ayuso y sus secuaces no es que hayan superado sus muertes, es que nunca las sufrieron, por eso no quieren la comisión. https://t.co/oLiiLod1Ss

Son los mismos que dieron el visto bueno a los protocolos de no derivación a hospitales, de las personas con discapacidad o mayores que vivían en residencias.

El periodista Aimar Bretos también le dedicó una reflexión en el programa Hora 25.

Por si hay dudas, la hija de un hombre que falleció en una residencia ha dado su opinión en la Cadena Ser.

"Seguimos sin dormir. Me pregunto si mi padre pensó que le habíamos abandonado". pic.twitter.com/9Iea9Twm7Z

En las últimas horas, una ola de indignación ha recorrido las redes conforme los ciudadanos iban escuchando sus palabras:

No sé si a Ossorio le falta inteligencia para disimular siquiera tener empatía, conciencia o responsabilidad política, o es parte de esta nueva clase política que asume que decir o hacer este tipo de cosas no tiene ninguna consecuencia electoral.

Esta gente no tiene ninguna clase de escrúpulos pic.twitter.com/HJjCMrx0BK

Del creador de "donde están los pobres que no los veo" llega "Los familiares de las residencias ya lo han superado"

Me gustaría saber con qué familiares de víctimas ha hablado Enrique Ossorio. Con qué familiares de los ocho mil ancianos que murieron en las residencias madrileñas. Ocho mil. pic.twitter.com/yba87iQNlD

No sé cómo Enrique Ossorio puede seguir en el cargo después de lo que ha dicho hoy.

Si a @eossoriocrespo le queda algo de dignidad debería dimitir esta misma noche, no puede estar ni un minuto más en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Dice Ossorio, vicepresidente de Ayuso, que si se crea una comisión de investigación sobre el desastre de las residencias las familias podrían pensar si se podría haber hecho algo y que mejor no "porque ya lo han superado".

No se dan ni cuenta, no lo hacen con malicia, son unos sociópatas y punto. No votéis a sociópatas.

— Niko (@Nickrosmar) October 5, 2022